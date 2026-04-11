Handball : la Guinée championne du monde au IHF Trophy U17 en Bulgarie

La Guinée brille sur la scène internationale. Ce samedi 11 avril 2026, les cadettes guinéennes ont remporté avec autorité l’IHF Trophy U17 en Bulgarie, après une démonstration de force face au Venezuela (44-21).

Le handball guinéen vient de franchir un cap historique. La sélection nationale cadette féminine a décroché le titre de l’IHF Trophy U17, au terme d’une campagne remarquable conclue par une victoire éclatante contre le Venezuela sur le score sans appel de 44 à 21.

Domination totale, maîtrise collective et efficacité offensive : les Guinéennes ont livré une prestation aboutie lors de cette finale, prenant rapidement le contrôle du match pour ne plus jamais le lâcher. Supérieures dans tous les compartiments du jeu, elles ont confirmé leur statut de meilleure équipe du tournoi.

Tout au long de la compétition, disputée en Bulgarie, les protégées du staff guinéen ont affiché une constance impressionnante, enchaînant les victoires sans concéder la moindre défaite. Une performance qui témoigne de la solidité et du potentiel de cette jeune génération.

Guidée par des joueuses clés comme Fatou Keita, l’équipe a su allier talent, discipline et détermination pour survoler cette phase intercontinentale et s’imposer avec autorité.

Ce sacre retentissant marque un tournant pour le handball féminin guinéen. En s’imposant sur la scène mondiale, les cadettes envoient un message fort et ouvrent la voie à de nouvelles ambitions pour l’avenir du sport en Guinée.

Siby