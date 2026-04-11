Ligue 1 : le Horoya AC fait plier le Hafia FC et fonce vers le titre

Dans une atmosphère électrique, le Horoya AC a pris le dessus sur le Hafia FC (2-1), ce samedi, au complexe sportif de Yorokoguiya, à l’occasion de la 24e journée du championnat national. Un succès précieux qui rapproche un peu plus les Rouge et Blanc du titre, à trois journées de la fin.

Dès l’entame, le Horoya affiche ses ambitions. Ultra efficace, le HAC frappe fort dès la 4e minute : parfaitement servi sur le flanc gauche par Mamady Mara, Gnagna Barry ouvre le score et lance idéalement les siens (1-0).

Touché mais loin d’être abattu, le Hafia réagit avec autorité et prend progressivement le contrôle du jeu. Dominateurs dans la possession et les initiatives, les Vert et Blanc obtiennent un penalty logique. Mais Alassane Bangoura manque l’occasion d’égaliser, voyant sa tentative s’écraser sur le montant gauche. Un tournant dans cette première période, qui s’achève sur l’avantage du Horoya (1-0).

Au retour des vestiaires, le scénario reste le même : le Hafia monopolise le ballon, propose du jeu et multiplie les offensives, mais se heurte à un bloc du Horoya solide et discipliné.

Alors que le Hafia pousse, le Horoya se montre clinique. En fin de match, Mamady Mara, encore lui, déclenche une frappe puissante repoussée par Mory Keita. À l’affût, Gnagna Barry surgit et signe un doublé en véritable renard des surfaces (2-0). Une réalisation contestée par les supporters du Hafia, qui réclament un hors-jeu.

La tension monte d’un cran dans les dernières minutes. Le match est brièvement interrompu après des échauffourées, sanctionnées par l’expulsion d’Aboubacar Sylla côté Horoya. Réduits à dix, les Rouge et Blanc tiennent bon malgré un temps additionnel conséquent.

Le Hafia réduit finalement l’écart sur coup de pied arrêté grâce à Moustapha Kouyaté (2-1), insuffisant toutefois pour renverser la rencontre.

Score final : 2-1 pour le Horoya AC, qui frappe un grand coup dans la course au titre.

Lonceny Camara