Campagne électorale : la HAC met les médias sous contrôle organisé

À l’approche du démarrage de la campagne pour les élections législatives et communales, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a réuni, ce samedi 11 avril, les responsables des médias publics et privés ainsi que les organisations professionnelles du secteur. Cette rencontre visait à préciser les modalités de couverture médiatique du processus électoral, dans un contexte marqué par un léger ajustement du calendrier électoral.

Présidant la rencontre, le président de l’institution, Boubacar Yacine Diallo, a justifié cette concertation par la nécessité d’harmoniser la compréhension des décisions récemment prises par la HAC.

« Il s’agissait pour nous d’expliquer aux patrons des médias publics et privés les décisions, le contenu des décisions qui ont été prises et publiées par la Haute Autorité de la Communication », a-t-il expliqué.

Selon lui, des dispositions spécifiques ont été prises pour l’organisation de la campagne médiatique. Pour la liste nationale, la RTG Koloma servira de centre d’enregistrement des messages de campagne.

« Comme vous le savez maintenant, pour les candidats à la liste nationale, la campagne se fera à la RTG Koloma, les candidats ou leurs mandataires viendront enregistrer leurs messages, et la diffusion se fera de manière synchronisée sur la télévision, la radio nationale et les radios rurales », a-t-il fait savoir.

Pour les scrutins uninominal et communal, la HAC mise sur une couverture de proximité assurée par les radios rurales.

« Concernant le scrutin uninominal et plurinominal, et le scrutin communal, les radios rurales seront mises à contribution et elles vont couvrir la campagne au niveau de la circonscription respective. Donc il y a 32 radios rurales qui sont engagées, il n’y en a pas à Coyah, et là nous avons requis la diligence d’une radio privée qui se trouve dans la zone et qui va couvrir la circonscription de Coyah », a-t-il annoncé.

Parmi les principales innovations de ce dispositif figure l’implication des radios privées dans la couverture officielle de la campagne, notamment à Conakry. Treize radios privées ont été retenues à cet effet.

« Une innovation importante qui a été faite, c’est que pour la première fois, la HAC a décidé de demander le service de 13 radios privées. Donc les 13 radios privées vont être au cœur de la campagne pour la zone spéciale de Conakry, ces radios le savent déjà, et nous avons désigné également des superviseurs pour la circonscription, et ces superviseurs ont le rôle d’écouter les messages de campagne avant leur diffusion », a-t-il indiqué avant d’avertier : « S’il y a des journalistes parmi vous qui sont candidats ou qui soutiennent ouvertement des candidats, vous ne devez pas travailler comme journaliste pendant toute la campagne ».

Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) rappelle aux médias l’obligation de traiter tous les candidats de manière équitable lorsqu’ils ouvrent des espaces dédiés à la campagne électorale. Il précise toutefois que la vente d’espaces publicitaires reste autorisée, à condition que ces contenus ne soient pas diffusés dans les espaces réservés à la campagne. Il insiste également sur la transparence, en exigeant que tout espace consacré à la campagne soit clairement identifié.

Aminata Camara