Grève : le SNE-FSPE lance un ultimatum aux autorités et divorce avec le SLECG

La tension demeure vive dans le secteur de l’éducation guinéenne. Réunie en assemblée générale avec les enseignants du Grand Conakry, ce samedi 11 avril à la bourse du travail, l’intersyndicale FSPE-SNE a décidé d’accorder un sursis d’une semaine au gouvernement, suspendant temporairement sa menace de grève générale et illimitée. Cette décision vise à offrir une dernière opportunité aux autorités d’engager un dialogue jugé inclusif et sincère.

Face à une base mobilisée et prête à entrer en grève, le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (SNE) a vivement dénoncé l’inaction gouvernementale.

Dans une déclaration ferme, l’intersyndicale a fixé un ultimatum clair au gouvernement, exigeant la mise en place effective, dès le lundi prochain, des trois commissions prévues dans le protocole d’accord.

« Nous accordons au gouvernement un moratoire courant jusqu’à vendredi prochain. C’est le temps nécessaire pour que le Premier ministre et chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, se saisisse du dossier. Nous exigeons que les conclusions du protocole d’accord du 3 janvier 2026, notamment la mise en place des trois commissions, soient effectives dès lundi prochain », a martelé Michel Pepe Balamou.

Par ailleurs, il prévient que, passé ce délai, aucune autre concession ne sera accordée.

« Samedi prochain, nous convoquerons une assemblée générale extraordinaire et décisive. Nous n’aurons plus besoin de préavis, car la grève déclenchée le 1er décembre 2025 n’a été que suspendue. Un simple communiqué de levée de suspension suffira pour que le mouvement reprenne. Retenez bien cette date, le lundi 20 avril 2026 », a-t-il lancé.

Dans le même élan, l’intersyndicale a annoncé l’exclusion du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) de ses rangs. Selon elle, le SLECG ne défendrait plus les intérêts des enseignants, mais contribuerait plutôt à les maintenir dans une situation de précarité.

« L’intersyndicale FSPE-SNE n’est plus disposée à travailler avec le SLECG. Cette organisation ne défend plus les intérêts matériels et moraux des enseignants, mais s’associe au gouvernement pour les maintenir dans la misère et la précarité », a-t-il fait savoir.

Désormais, tous les regards sont tournés vers le gouvernement, appelé à réagir rapidement afin d’éviter une paralysie du système éducatif.

Aminata Camara