Handball : les championnes du monde de l’IHF Trophy ont regagné Conakry

C’est dans une ambiance électrique et sous les ovations d’une foule en liesse que les équipes nationales cadette (U19) et junior (U17) de handball ont regagné la capitale guinéenne ce dimanche nuit. Sacrées championnes lors de l’IHF Trophy Intercontinental en Bulgarie, les joueuses ont été accueillies en héroïnes à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, présent pour réceptionner les trophées, n’a pas caché son émotion face à cet exploit historique. Pour le chef du département, ce succès dépasse les frontières de la Guinée. « Ce sont des sentiments de joie et de fierté. C’est une fierté nationale, mais aussi continentale. C’est toute l’Afrique qui est honorée par nos athlètes », a-t-il déclaré.

Porté par cet élan de succès, le ministre Cellou Baldé a réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir davantage les disciplines sportives à travers un encadrement accru des fédérations et la construction d’infrastructures modernes, notamment des gymnases, dans les huit régions administratives du pays. L’objectif est de préparer la relève pour pérenniser la présence de la Guinée au sommet. « Cela démontre que, au-delà du football, le handball peut aussi faire briller la Guinée et nous faire monter sur le toit du monde », a-t-il ajouté.

Au milieu des percussions et des danses de bienvenue, la capitaine des U17, Fatou Keita, est apparue rayonnante, le trophée en main. Elle a exprimé l’immense fierté de l’équipe d’avoir défendu le tricolore national face à de grandes nations en Bulgarie. Elle a tenu à rendre un hommage appuyé aux artisans de ce succès, notamment au président de la Fédération Guinéenne de Handball ainsi qu’au gouvernement. « Merci au président de la Fédération qui met toute son énergie pour notre progression, ainsi qu’au ministre et au président de la République pour l’importance qu’ils nous accordent », a-t-elle souligné.

L’accueil a été marqué par une ferveur populaire rare. Familles, amis et supporters s’étaient mobilisés en masse pour célébrer ce retour au pays. Entre les sons des djembés et les chants de victoire, l’aéroport Ahmed Sekou Touré de Conakry a vibré au rythme du handball féminin.

Thierno Amadou Diallo