Conakry Terminal lance une solution innovante de paiement en ligne avec InTouch

Conakry Terminal, filiale du groupe AGL, franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services avec le lancement officiel de sa solution de paiement en ligne, développée en partenariat avec InTouch. Entrée en vigueur le lundi 13 avril 2026 à Conakry, cette initiative vise à simplifier et sécuriser le règlement des factures pour l’ensemble de ses clients.

Dans un contexte de transformation digitale accélérée, cette nouvelle plateforme permet désormais aux usagers de régler leurs factures à distance, sans contrainte de déplacement. Accessible en ligne, elle offre un gain de temps considérable ainsi qu’une meilleure fluidité dans le traitement des paiements.

En complément du service digital, Conakry Terminal met également à disposition un réseau de points physiques «Touch Point », permettant aux clients d’effectuer leurs paiements en toute proximité. Concernant le réseau physique, l’ensemble de la commune de Kaloum est désormais couvert avec près de 30 points de vente « Touch Point » opérationnels et des points de vente hors Kaloum ont été soigneusement sélectionnés dans des zones à forte concentration de clients, afin de garantir une accessibilité optimale sur l’ensemble de l’axe portuaire et logistique.

Cette double approche digitale et physique garantit une accessibilité élargie, adaptée aux différents profils d’utilisateurs.

Selon les responsables de Conakry Terminal, ce lancement s’inscrit dans une volonté continue d’améliorer l’expérience client et de renforcer l’efficacité des opérations « ette solution répond à un besoin concret de nos clients en leur offrant plus de flexibilité, de rapidité et de sécurité dans leurs transactions », a indiqué Mme BARRY Djenaba, Directrice Commerciale de Conakry Terminal.

De son côté, le Secrétaire Général de la FECATRAC, M. BARRY Elhadj Bobo, s’est félicité de cette avancée : « Cette plateforme va considérablement améliorer nos opérations quotidiennes en nous permettant de régler nos factures plus rapidement, que ce soit en ligne ou via les points Touch Point. C’est un gain de temps, d’efficacité et de transparence pour l’ensemble de la chaîne logistique ».

À travers cette innovation, Conakry Terminal réaffirme son engagement en faveur de la digitalisation de ses services et de l’amélioration continue de la qualité de ses prestations, contribuant ainsi à la modernisation du secteur portuaire en Guinée.

A propos d’AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée. Conakry Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry depuis 2011. Avec plus de 1000 collaborateurs répartis entre les sites de Conakry et de Kamsar, AGL Guinée et Conakry Terminal contribuent au développement socioéconomique de la Guinée à travers leurs activités, mais aussi via la formation de leurs collaborateurs. Ces deux entités mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

Contact Presse :

Fode DIAOUNE – Responsable Régional Communication & RSE – AGL

Guinée – Sierra Leone – Libéria

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