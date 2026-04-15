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Guinée : accès difficile à Facebook, des utilisateurs recourent aux VPN

Par LEDJELY.COM

Depuis la soirée du mardi 14 avril, de nombreux internautes en Guinée rencontrent d’importantes difficultés pour accéder au réseau social Facebook, le plus utilisé dans le pays. Sur plusieurs points de connexion, l’accès à la plateforme est soit fortement ralenti, soit totalement impossible pour certains utilisateurs. Face à cette situation, de nombreux internautes affirment avoir eu recours à des VPN pour contourner ces restrictions et retrouver l’accès à leurs comptes.

« Sans VPN, Facebook ne s’ouvre pas normalement », indiquent plusieurs citoyens que nous avons interrogés.

Cette perturbation intervient dans un contexte particulièrement sensible sur les réseaux sociaux. Ces derniers 24h, des propos jugés injurieux attribués aux artistes guinéennes Yama Sega et Maya ont largement circulé en ligne, suscitant de vives réactions.

Ces contenus, massivement relayés sur plusieurs plateformes, ont ensuite été retirés par les deux artistes sur leurs comptes officiels, après leur diffusion virale.

Dans le même temps, la Haute Autorité de la Communication a  multiplié les mises en garde contre la prolifération de contenus jugés injurieux et la diffusion d’informations non vérifiées sur les plateformes numériques.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite pour expliquer l’origine exacte des perturbations d’accès à Facebook. Entre incident technique, ralentissement du réseau ou restriction ciblée, le flou demeure.

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