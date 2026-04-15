Grande distribution : Carrefour Market débarque en Guinée avec de fortes ambitions

La Guinée amorce un tournant dans son secteur commercial. À Conakry, le tout premier Carrefour Market a ouvert ses portes ce mercredi, symbole d’une nouvelle ère pour la grande distribution, entre modernisation de l’offre, création d’emplois et ambitions économiques affichées. La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l’Industrie et du Commerce, de la Promotion féminine, ainsi que du chef d’État-major général des armées et du haut commandement de la gendarmerie nationale.

Porté par Impérial Corporation Guinée, ce nouveau centre commercial s’étend sur 1 500 mètres carrés et propose une offre variée de plus de 12 000 références : épicerie, fruits et légumes, boucherie, boulangerie, pâtisserie, cosmétiques et produits pour la maison, répondant aux standards de qualité du groupe Carrefour. À cela s’ajoutent 5 000 produits de marque propre à des prix compétitifs.

Pour Esmad Soufane, CEO d’Impérial Corporation Guinée, cette inauguration marque bien plus qu’une simple ouverture commerciale.

« Ce que nous inaugurons aujourd’hui est bien plus qu’un supermarché : c’est l’aboutissement d’un partenariat stratégique entre Imperial Corporation Guinea et le groupe Carrefour, leader mondial de la grande distribution, présent dans plus de 40 pays. Un partenariat né d’une ambition commune : moderniser durablement l’expérience de consommation en Guinée. Ce partenariat représente une nouvelle étape dans nos engagements envers le développement économique de notre chère nation, avec les objectifs suivants : améliorer le quotidien des consommateurs, garantir à nos clients des produits de qualité au meilleur prix et valoriser les produits made in Guinea », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’offre commerciale, le projet se veut également un moteur d’emploi, avec une centaine de postes directs et autant d’emplois indirects déjà générés.

Un impact confirmé par Patrick Lasfargues, directeur exécutif de Carrefour Partenariat International : « C’est un magasin qui va créer 200 emplois et qui permet au groupe Carrefour de participer à la transition vers un commerce moderne en République de Guinée, afin d’apporter de la prospérité à la population. Cette prospérité passe par la création d’emplois. La grande distribution est un magnifique vecteur de création d’emplois, notamment à travers la formation du personnel (boulangers, employés de rayon, logistique). Il s’agit de former les jeunes et d’aider à organiser le commerce moderne à Conakry dans un premier temps. Nous avons également l’ambition d’ouvrir six autres magasins d’ici la fin de l’année ».

De son côté, la ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Camara, insiste sur l’importance stratégique de cette implantation.

« L’installation de Carrefour Market en Guinée est une étape importante. Mais ce qui paraît tout aussi essentiel, c’est la manière dont cette implantation est construite, à travers un partenariat avec un acteur durablement implanté en Guinée, fort d’une expérience reconnue et d’une connaissance approfondie de notre marché. C’est cette approche que nous encourageons : des investissements qui s’appuient sur les réalités locales et qui contribuent à les renforcer », a-t-elle souligné.

Elle rappelle également que ce type d’infrastructure dépasse le simple cadre de la consommation.

« Il doit aussi être un levier pour améliorer la qualité des produits, structurer les circuits d’approvisionnement et créer des opportunités concrètes pour nos entreprises. Car, très concrètement, la transformation économique se joue aussi ici, dans la manière dont les produits sont organisés, valorisés et mis à la disposition des consommateurs », a-t-elle martelé.

Quant aux attentes du gouvernement, elles sont clairement définies : « Nous avons des attentes, elles sont simples : nous attendons que cette installation ouvre des débouchés à nos producteurs, accompagne la progression de nos entreprises et améliore concrètement l’offre disponible pour les consommateurs. Car, au final, ce qui compte, c’est l’impact réel sur la vie des Guinéens ».

Avec cette première implantation, le groupe affiche déjà de grandes ambitions : étendre son réseau à Conakry et à l’intérieur du pays, en créant des espaces modernes favorisant l’inclusion sociale, le dynamisme économique et l’emploi des jeunes.

Balla Yombouno