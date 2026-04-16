Projet Simandou : Mamoudou Nagnalen Barry annonce la première gare passagers avant la fin de l’année

Lors d’une conférence de presse, Mamoudou Nagnalen Barry, président du conseil d’administration de la Compagnie du Transguinéen (CTG), s’est exprimé sur le pilotage du mégaprojet minier et ferroviaire du Simandou. Face aux médias, il a notamment été interrogé sur la question des infrastructures, appelées à être utilisées par plusieurs types d’usagers.

En réponse, il a précisé : « Les infrastructures sont multi-utilisateurs (…) les marchandises et les personnes pourront être transportées sur les installations de Simandou. Je tiens à rappeler qu’avant la création de la CTG, ces infrastructures n’étaient pas conçues pour assurer à la fois le transport des personnes et celui des marchandises ».

Il a ainsi expliqué que des discussions et renégociations ont été nécessaires afin d’intégrer cette dimension dès la phase de construction. « Il a fallu rediscuter pour que ces infrastructures prennent en compte, dès le départ, le transport mixte. Par exemple, plusieurs tunnels ont été réalisés pour l’acheminement de l’électricité, dont un d’environ 12 kilomètres, particulièrement large », a-t-il indiqué.

Abordant la question du transport des passagers, Mamoudou Nagnalen Barry a précisé que la CTG s’est fixée un délai de deux à trois ans pour rendre les gares accessibles au grand public. « Nous pouvons aller plus vite, car les trains sont déjà disponibles, ainsi que des wagons dédiés aux passagers, distincts de ceux destinés aux marchandises. Il existe des wagons très confortables, appelés BIP, déjà sur place. Certains sont utilisés, mais ils ne sont pas encore ouverts au public, en attendant la construction des gares », a-t-il expliqué.

Selon lui, l’Etat a demandé la construction d’au moins une gare par préfecture. « Il y a dix préfectures concernées, donc au moins dix gares seront réalisées. L’étude d’identification des sites sera lancée prochainement », a-t-il noté.

Affichant des ambitions à court terme, il a ajouté : « Nous souhaitons, avant la fin de l’année, disposer de la première gare destinée aux passagers. Les autres infrastructures suivront. L’objectif global du projet est de transporter 120 millions de tonnes par an »

Il convient de rappeler que le projet Simandou est d’envergure mondiale, avec un investissement estimé à 15 milliards de dollars. Il comprend notamment un réseau ferroviaire de 650 km, 206 ponts — dont le plus important atteint 65 mètres de hauteur pour 800 mètres de longueur — ainsi que cinq tunnels, dont le plus long d’Afrique de l’Ouest (11,8 km).

Balla Yombouno