Décès de Mamadou Sylla : « Il priait quand il s’est soudainement effondré… »

Le leader politique guinéen et homme d’affaires Mamadou Sylla est décédé au petit matin de ce jeudi 16 avril à son domicile situé à Dixinn-Bora.

Selon les informations recueillies sur place, les circonstances du décès restent marquées par une vive émotion. Sa fille a indiqué que Mamadou Sylla effectuait sa prière de l’aube lorsqu’il s’est soudainement effondré.

« C’est là-bas qu’on l’a trouvé inerte, comme endormi », a-t-elle déclaré avec tristesse.

Dès l’annonce de sa disparition, parents, collaborateurs et connaissances se sont précipités à la maison mortuaire pour présenter leurs condoléances et témoigner leur solidarité à la famille éplorée.

Interrogé, le vice-président de son parti, visiblement abattu par la nouvelle, est revenu sur les circonstances dans lesquelles il a appris le décès.

« Hier, nous avons travaillé sur tous les dossiers qu’on avait sous la main, aussi bien entre nous ici qu’avec tous nos embranchements à l’intérieur du pays, jusqu’à l’approche de la prière. Puis comme d’habitude, on a prié et nous avons regagné notre domicile. C’est aux environs de 06 heures du matin que son grand frère, Elhadj Malick Sylla, m’a appelé pour m’informer qu’ils l’avaient retrouvé allongé dans sa chambre, qu’il ne bougeait pas. C’est ainsi que je me suis précipité pour venir à la maison… Finalement, après constat, il était déjà décédé », a expliqué Elhadj Dembo Sylla, vice-président de l’UDG, le visage abattu.

Dans la même circonstance, il a rendu un hommage appuyé au défunt, tout en rappelant le parcours exceptionnel de l’homme.

« Il était un pilier pour tout le monde, ainsi que pour sa famille, parce que Dieu lui a donné les moyens et il les a mis à la disposition de toute la famille, de Conakry à Boké, partout où nos parents se trouvent. Tout le monde sait qu’en Guinée, il est l’une des premières personnalités à payer la Zakat de façon vraiment régulière. Il a servi la Guinée, il a servi ses parents, mais aussi le pays sur tous les plans à travers sa fondation.

On est vraiment sous le choc. Moi en tant que père et directeur depuis plus de 20 ans de toutes les sociétés que vous avez connues, mais aussi en tant que vice-président du parti, nous avons ardemment travaillé ensemble. Même hier, on travaillait sur la liste des candidats que nous avons présentés dans les 38 communes du pays. D’ailleurs, ce matin-là, quand je suis arrivé ici, on m’a dit que notre parti a été validé par la DGE. Comme nous sommes tous sous la souveraineté divine, nous disons que tout ce qui arrive à l’homme est la volonté de Dieu et nous nous en remettons à Lui », a déclaré Elhadj Dembo Sylla, vice-président de l’UDG.

Par ailleurs, il a indiqué que le corps est actuellement à la morgue de l’hôpital Ignace Deen de Donka, en attendant le programme des obsèques qui fera l’objet d’un communiqué.

Figure emblématique de la scène économique et politique du pays, Mamadou Sylla s’était imposé au fil des années comme un acteur incontournable du secteur privé. Son influence dépassait largement le cadre des affaires pour s’étendre au champ politique, où il occupait une place notable.

Fondateur et président du parti Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla laisse derrière lui quatre épouses inconsolables et douze enfants, dont sept filles.

Aminata Camara