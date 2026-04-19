Hommage à Mamadou Sylla : Dr Faya appelle à « sortir des postures »

Décédé au petit matin du 16 avril à l’âge de 66 ans, l’homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla a reçu un vibrant hommage ce dimanche 19 avril au Palais du Peuple.

Dans une atmosphère lourde d’émotion, parents, proches, collaborateurs ainsi que sa famille politique ont salué la mémoire d’un homme unanimement reconnu pour son intégrité et son engagement au service de la nation.

À cette douloureuse occasion, le gouvernement ainsi que le président de la République, Mamadi Doumbouya, étaient représentés par le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mohamed Lamine Sy Savané, accompagné de plusieurs membres de son cabinet.

Dans son intervention au nom de l’État et de la communauté de Boké, le ministre a appelé à la résignation et à la méditation.

« Être ici ce matin avec les ministres, c’est pour dire au peuple de Guinée et à sa famille de se résigner et d’accepter la volonté de Dieu. Nous sommes des passagers. Nous devons faire bon usage de notre parcours, comme l’a fait Elhadj Mamadou Sylla en étant respectueux, courtois et humble. Il nous revient de prendre le bon exemple et de nous inspirer de son parcours », a-t-il indiqué.

Parmi les témoignages les plus marquants figure celui du Dr Faya Milimono, intervenu au nom de la classe politique guinéenne, avec un discours à la fois profond et provocateur.

« Dans un pays où les opportunités sont souvent verrouillées, Il a démontré qu’un homme peut, par sa volonté, son intelligence, son audace, forcer les portes qui semblaient fermées. C’est un message puissant. C’est un message pour notre jeunesse. Un message pour notre peuple. Une voie libre dans un système figé. En politique, il n’a jamais été un homme formaté. Il n’a pas été de ceux qui définissent la politique comme l’art de tromper. Il ne parlait pas pour plaire. Il parlait pour affirmer la vérité, pour honorer la vérité », dit-il.

Dans la même dynamique, il s’est prononcé sur le dossier controversé de la vente d’Air Guinée, qu’il qualifie de « dossier de la République », opposant l’État à l’homme politique Elhadj Cellou Dalein Diallo.

« Nous avons dans notre pays un dossier qu’on peut aujourd’hui qualifier le dossier de la République, le dossier permanent, la vente de Air Guinée. Pour ceux qui en ont été témoins, et savent que celui qui en était le ministre des Transports était opposé que Air guinée soit vendue à Momadou Sylla. Mais sur ce dossier, il a montré sa grandeur d’âme. Car auraient été d’autres, il pouvait se taire. Mais il a toujours pris la parole pour affirmer la vérité. Donc, il n’a pas été ceux qui jouent au revanchard et tout ça démontre la grandeur de l’âme de monsieur Sylla. Il est donc resté fidèle à la vérité. Pour cela, disons-lui merci et souhaitons tous que son âme repose en paix! », a-t-il souligné.

Poursuivant son intervention, Dr Milimono a lancé un appel direct à la classe politique et à la jeunesse.

« Le pire hommage que nous puissions rendre à Elhadj Mamadou Sylla serait de nous limiter à des discours. En effet, le véritable hommage qu’on peut rendre a Elhadj Moumadou sylla, c’est d’agir car Il a été un homme d’action. Agir pour une économie inclusive, agir pour une politique plus proche du terrain, agir pour une Guinée où chacun a sa chance. Je m’adresse particulièrement à la jeunesse, de ne pas regarder le parcours d’elhadj Mamadou Sylla avec distance. Regardons-le comme une invitation, une invitation à entreprendre, une invitation à oser, une invitation à vous engager », a-t-il déclaré.

Figure emblématique du pays, Elhadj Mamadou Sylla était jusque-là PDG du groupe Futurelec Holding, ancien président du patronat guinéen et un acteur politique de premier plan. Il était également auteur de trois ouvrages.

Le défunt sera conduit dans son village natal de Barralandé, dans la préfecture de Boké, pour y être inhumé ce 20 avril 2026. Il laisse derrière lui trois veuves et douze enfants.

Aminata Camara