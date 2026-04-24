28 partis, 49 sièges : la DGE dévoile les dessous du scrutin de liste nationale

À l’approche des élections législatives et communales prévues en mai, la Direction générale des élections (DGE) a levé le voile ce vendredi 24 avril, sur les grandes tendances du processus en cours. Entre réintégration de partis par la Cour suprême, centaines de dossiers rejetés et parité encore fragile, les statistiques dévoilées ce vendredi 24 avril dessinent les contours d’un scrutin aux enjeux majeurs.

Dans sa communication, Mme Camara Djenab Touré a d’abord exprimé sa gratitude à l’endroit de tous les acteurs impliqués dans le processus, avant de revenir en détail sur la gestion des candidatures, la demande de production de duplicata de cartes d’électeurs pour les citoyens les ayant perdues, la structuration du corps électoral ainsi que le déroulement du double scrutin en cours.

Prenant la parole, la DGE a annoncé que la compétition se jouera entre 28 partis politiques pour 49 sièges.

« Sur la publication de la liste provisoire liée au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, la DGE avait validé 21 partis politiques et la cour suprême vient par un arrêt, faire injonction de réintégrer les six autres partis politiques qu’on avait rejeté parce que nous n’avons pas fait la notification de rejet à temps. C’est l’instance suprême et il y a pas de recours possible quand la cour suprême trouve. Donc nous allons réintégrer et la compétition va se jouer avec 28 partis politiques pour 49 places. Pour nos critères législatifs majoritaires unis nominales et plurinominale, la DGE a reçu 151 dossiers au total et nous avons validé 110 dossiers. Donc vous allez voir que le taux de rejet est de 27%. Parce que nous avons quand même tenu à analyser dossier par dossier et vérifier. 306 hommes sont parmi ces listes et nous avons 136 femmes, ce qui fait 31%. Donc ça veut dire que, comme je l’ai expliqué tantôt, le quota est toujours respecté par elle », a-t-elle fait savoir.

Se prononçant sur les élections communales, elle précise : « pour 375 communes sur le territoire national, donc 375 constituants électoraux, nous avons réussi 1056 dossiers. 1056 dossiers reçus, nous avons validé 788 dossiers. Sur les 1056, 788 dossiers ont été validés. Sur les dossiers rejetés, 268, soit 25% des dossiers rejetés. Sur le nombre de femmes, d’hommes, c’est là que vous allez voir qu’il y a une masculinité très forte dans les dossiers de candidature à l’intérieur. C’est 13 432 hommes contre 5570 femmes, ce qui fait 29%. Ça veut dire que le quota de 30% a manqué de 1% pour les élections communales. À date, les listes de candidatures sont validées par la cour suprême », a-t-elle ajouté.

Aminata Camara