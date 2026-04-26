Extension du stade du 1er Mai de Boké : un chantier sous la menace des intempéries

Alors que le projet d’extension du stade du 1er Mai de Boké suscite un réel engouement parmi les acteurs du sport local, des inquiétudes émergent quant au respect du calendrier des travaux. À l’approche de la saison des pluies, le directeur des infrastructures redoute un ralentissement, voire un retard dans l’exécution de ce chantier pourtant stratégique.

Lancé il y a un peu plus d’un mois pour une durée initiale de deux mois, le projet en est actuellement à sa quatrième semaine. Mais les conditions climatiques imminentes pourraient compromettre cette échéance. « Nous avançons, mais avec la saison des pluies qui approche, il y a un risque réel de retard », alerte Jack André le directeur du stade, appelant à une mobilisation accrue pour limiter l’impact des intempéries.

Pilotés par une société, sous la supervision de la Fédération guinéenne de football et de la Ligue guinéenne de football professionnel, les travaux portent essentiellement sur l’agrandissement et l’amélioration de la pelouse afin de répondre aux normes des compétitions nationales.

Malgré ces incertitudes, l’initiative reste largement saluée à Boké. Beaucoup y voient une avancée majeure pour le développement du football local, avec la perspective d’accueillir, dès la saison prochaine, des matchs officiels.

Cependant, cette modernisation s’accompagnera de nouvelles règles d’accès au stade. Une commission devrait être mise en place pour mieux encadrer son utilisation, notamment face à l’affluence des clubs informels.

Le directeur insiste également sur l’urgence de développer des infrastructures complémentaires en centre-ville afin d’éviter une saturation du stade. « Sans la réalisation d’au moins deux terrains de proximité, le stade ne pourra pas absorber toute la demande, surtout avec la forte concentration de clubs informels », prévient-il.

Au-delà du chantier en cours, plusieurs défis persistent, notamment l’insuffisance des tribunes, l’absence de latrines publiques et le manque d’éclairage nocturne.

Ainsi, entre espoirs suscités et contraintes climatiques imminentes, le projet d’extension du stade du 1er Mai de Boké se trouve à un tournant décisif, où le facteur temps pourrait bien devenir son principal adversaire.

Mamadou Bah, depuis Boké