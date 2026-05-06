Assainissement de la fonction publique : la CRIEF en appui d’une dynamique de rupture

Les réformes engagées au sein de la fonction publique guinéenne semblent impulser une dynamique vertueuse qui dépasse désormais le seul cadre administratif. En effet, à mesure que les opérations de contrôle et de fiabilisation du fichier des agents de l’État se renforcent, d’autres institutions, notamment judiciaires, se mobilisent pour accompagner cet effort, sanctionner les mauvaises pratiques et restaurer l’éthique dans la gestion publique.

Il y a à peine 72 heures, le ministre de la Fonction publique, Faya François Bourouno, rendait public un communiqué faisant état de fraudes massives détectées dans le fichier de l’administration. Pas moins de 652 agents, résidant à l’étranger, ont été identifiés, avec pour conséquence immédiate la suspension temporaire de leurs salaires. Une mesure forte, qui illustre la volonté des autorités de mettre fin aux dérives longtemps observées dans la gestion des ressources humaines de l’Etat.

Cette opération est loin d’être isolée. Elle s’inscrit dans une série de missions de contrôle rigoureuses déjà menées dans plusieurs secteurs de l’appareil administratif. A ce jour, ces efforts ont permis la radiation de plus de 2 000 fonctionnaires fictifs et généré une économie budgétaire estimée à plus de 233 milliards de francs guinéens. Autant de résultats qui traduisent une volonté affirmée d’assainir durablement le fichier de la fonction publique et de rationaliser les dépenses de l’Etat.

C’est dans ce contexte que le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) vient de franchir un nouveau cap. Dans un communiqué publié ce 6 mai 2026, il annonce l’ouverture d’une enquête préliminaire contre X pour des faits présumés de corruption d’agents publics, d’enrichissement illicite, de faux et usage de faux, ainsi que d’autres infractions économiques et financières en lien avec les opérations d’assainissement du fichier de la fonction publique.

Pour conduire cette enquête, une formation mixte d’officiers de police judiciaire, issue de la gendarmerie et de la police nationales, a été mise en place. Cette démarche vise non seulement à faire toute la lumière sur les irrégularités constatées, mais aussi à identifier et poursuivre les éventuels auteurs, coauteurs et complices impliqués dans ces pratiques.

Dans les grandes lignes, l’action engagée par le parquet spécial consiste à vérifier l’authenticité des diplômes et des documents administratifs, à contrôler physiquement les agents percevant des salaires, à examiner la conformité des rémunérations avec les statuts réels, mais aussi à détecter les cas d’agents radiés, décédés ou absents du territoire national qui continueraient indûment à percevoir des salaires. L’objectif est clair : mettre fin à toutes les formes de fraude qui grèvent les finances publiques.

Au-delà de son caractère judiciaire, cette initiative apparaît comme un prolongement logique des réformes administratives en cours. Elle vient consolider les efforts de fiabilisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde (FUGAS), en y ajoutant une dimension répressive indispensable pour dissuader durablement les pratiques frauduleuses.

Ainsi, l’implication de la CRIEF dans ce processus marque une étape importante dans la lutte contre la corruption en Guinée. Elle traduit une volonté de coordonner les actions entre les institutions administratives et judiciaires, afin d’inscrire l’assainissement de la fonction publique dans une démarche globale, cohérente et durable.

En somme, en s’attaquant à la fois aux irrégularités administratives et à leurs ramifications pénales, l’État guinéen semble vouloir envoyer un signal fort : celui d’une tolérance zéro face aux pratiques qui compromettent la bonne gouvernance et la gestion rigoureuse des ressources publiques.

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