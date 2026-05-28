Moussa Moïse Sylla : « La Mamaya est devenue un levier du développement économique »

La 86ᵉ édition de la Grande Mamaya de Kankan démarre ce jeudi au stade M’Balou Mady Diakité. Comme l’année dernière, le président de la République, attendu dans la cité de Nabaya, devrait prendre part à cette danse traditionnelle profondément enracinée dans la culture mandingue. Cette année, la ville ivoirienne d’Odienné est l’invitée d’honneur de l’événement.

À quelques heures du lancement officiel, le grand stade de Kankan commence déjà à accueillir les premiers danseurs. Pour cette première journée, le bazin bleu clair sera à l’honneur. Plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l’État, sont attendues sur les lieux pour assister à cette célébration populaire qui suscite l’engouement depuis belle lurette.

Selon le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, cette nouvelle édition promet d’être exceptionnelle.

« Cette édition sera au-dessus de la précédente au regard des observations faites et des moyens techniques et financiers mis à disposition pour que l’organisation soit très belle. Au-delà du Sèrè, de Kankan et de la Haute-Guinée, c’est toute la République qui rayonne à l’international grâce à la montée en puissance de l’un de nos meilleurs instruments de branding. C’est une pratique qui se perpétue de génération en génération, un savoir-faire, une tradition que nous avons su transmettre au fil du temps, un patrimoine immatériel que nous allons continuer à promouvoir. Cela est d’autant plus facile avec le chef de l’État qui a érigé la culture au rang des priorités dans la vision Simandou 2040 », a déclaré Moussa Moïse Sylla.

Au-delà des pas de danse et de l’ambiance festive, la Mamaya représente désormais, selon le ministre, une véritable opportunité économique pour la Guinée.

« Aujourd’hui, la Mamaya cristallise les attentions de la Guinée entière et de l’international. Les touristes viennent, c’est devenu un levier du développement économique. Certes, on y voit des danses, des pas et un bâton qu’on brandit en l’air, mais derrière cela, il y a une véritable économie qui se crée dans toute la région de la Haute-Guinée. Ce que nous développons aujourd’hui est une richesse inépuisable », s’est réjoui l’ancien journaliste.

De son côté, l’ancien maire de la commune urbaine de Matoto et “papa du Sèrè”, Mamadou Tos Camara, qui pilote l’organisation de la Mamaya depuis quatre ans, a remercié tous ceux qui œuvrent pour donner une image remarquable à cet événement culturel. Selon lui, l’ascension qu’a connue la Mamaya ces dernières années est une fierté pour toute la Guinée.

L’invitation de la Côte d’Ivoire constitue également, à ses yeux, une opportunité de brassage culturel et de rapprochement entre les peuples guinéen et ivoirien.

Michel Yaradouno, depuis Kankan