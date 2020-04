GUINEE: le gouvernement reconnait que le commissaire Victor Traoré est mort du Covid-19

Pour le président de la CENI, Me Amadou Salifou Kébé et le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kourouma, aucun débat possible. Les deux sont décédés des suites du nouveau coronavirus. Mais en ce qui concerne le commissaire Victor Traoré, la famille avait persisté à nier le lien avec le Covid-19. Et le refus de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) de le comptabiliser parmi les victimes du virus, avait été perçu comme une confirmation tacite de la version de la famille.

Sauf que le gouvernement vient de battre en brèche cette version. Dans un communiqué publié sur le page facebook du ministère de l’Information et de la Communication on peut en effet lire ce qui suit:

“Le Gouvernement Guinéen a appris avec une grande tristesse le décès de plusieurs hauts cadres de l’Etat de suite de complications liées au COVID-19.

Il s’agit, entre autres, de Me Salif Kébé, Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante, Sékou Kourouma, Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Comissaire Victor Traoré, ancien Directeur d’Interpol“. 

