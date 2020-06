REPRISE DES COURS : les élèves de l’école “Bah Ibrahima Kaba” devront encore attendre

Alors que la reprise des cours pour les élèves des classes d’examen et les étudiants de fin de cycle est fixée pour ce lundi 29 juin 2020 sur l’ensemble du territoire guinéen, certains élèves devront encore attendre jusqu’à lundi prochain, 6 juillet, pour reprendre le chemin de l’école. Mais avant, les séances de révision pourraient reprendre courant de la semaine. C’est le cas à l’école publique “Bah Ibrahima Kaba” située au quartier Petit Simbaya dans la commune de Ratoma.

Fortement mobilisés pour la reprise des cours ce matin, les élèves de ce grand établissement de la zone ont été contraints de rebrousser chemin, faute de préparation. En effet, les dispositifs de lavage des mains n’y ont pas été acheminés et les masques n’ont pas été distribués aux élèves non plus. Conséquence, la sécurité des responsables du lycée, des enseignants et des élèves n’est pas garantie face au risque de propagation du COVID-19.

Dans la cour de l’établissement, on pouvait observer ce matin des groupes d’élèves qui discutaient tandis que d’autres rebroussaient progressivement chemin. “Ils ne veulent pas rentrer à la maison”, a fait remarquer une enseignante.

Au fil des discussions, des murmures se font entendre. Et de l’autre, il y a le port du masque qui pose problème. “Ils ont dit qu’ils vont distribuer les masques. Mais en voyant l’état des masques distribués aux citoyens, j’ai préféré trouver le mien”, souffle une collégienne.

Selon nos informations, les enseignants de la commune de Ratoma n’ont pas bénéficié d’un des préalables pour la reprise normale des cours, à savoir la formation pour faire face aux risques de propagation du COVID-19. Aucune école n’a également reçu la totalité des kits.

Hawa Bah