Koundou Lengo Bengou est une sous-préfecture relevant de Guéckédou, dans la région de la Guinée forestière. Elle se trouve à 54 kilomètres du chef-lieu de la préfecture, vers la frontalière guinéo-sierra léonaise. Comme les autres localités de la Guinée, les cours ont repris à Koundou Lengo Bengo ce lundi 29 juin 2020 pour les élèves des classes d’examen, après plus de trois mois d’arrêt dû à la crise sanitaire du COVID-19.

Depuis lundi dernier donc, les élèves de cette localité concernés par cette réouverture des classes et leurs enseignants ont repris le chemin des écoles. Les responsables d’établissements scolaires du primaire et du secondaire affichent une ferme volonté de finir les programmes dans les meilleures conditions. “Avant l’arrêt des cours, la plupart de mes professeurs étaient déjà au-delà de 60% d’exécution des programmes scolaires. Maintenant qu’on a repris, on fera en sorte que les programmes soient exécutés au-delà de 90% avant la programmation des évaluations afin de bien préparer nos candidats”, a promis Kaba Baro, le principal du collège Fabely de Koundou centre.

Les directeurs des écoles primaires Koundou centre et I, sont aussi confiants. “Nous, pendant la grève [du SLECG], on travaillait, donc, on n’a pas connu de perturbations majeures. Avec cette reprise, tous les enseignants sont disponibles et engagés à accompagner nos candidats. On avait observé la grève au début. Mais quand les membres de la DPE (direction préfectorale de l’éducation, ndlr) sont passés nous sensibiliser, on a repris les cours jusqu’au moment où on est partis pour les congés. Nous sommes rassurés de pouvoir terminer les programmes dans les délais”, a déclaré Chérif Djiba, directeur d’école.

Par ailleurs, les administrateurs scolaires de la sous-préfecture de Koundou ne perdent pas de vue les mesures barrières contre le COVID-19. “Ici au collège Fabely, pour lutter contre cette pandémie, on a installé des kits de lavage des mains et on veuille au respect du port obligatoire du masque. Dans les salles de classe, on a 25 élèves par salle. Pour nos 375 candidats, avec la distanciation sociale, nous avons créé 15 groupes pédagogiques. A l’heure où je vous parle, 11 groupes sont opérationnels et les 4 autres sont encore fermés parce que les élèves ne sont pas revenus d’abord”, a ajouté Chérif Djiba.

Dans toutes ces écoles que nous avons visitées, la prise de température n’est pas encore appliquée. “Avec l’appui de l’APEAE (Association des parents et amis de l’école, ndlr), nous avons eu à acheter des kits et d’autres intrants pour lutter contre le COVID-19. Seulement, on n’a pas eu de termoflash pour la prise de température. Il faut que les autorités pensent à cela”, a exhorté le directeur d’une école primaire.

Pour terminer, les responsables d’écoles de Koundou Lengo Bengou ont invité les parents d’élèves qui hésitent encore, à laisser leurs enfants pour qu’ils puissent reprendre le chemin des écoles.

Niouma Lazare Kamano, Koundou (Guéckédou) pour Ledjely.com