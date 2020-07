MANIFESTATION DU FNDC : les autorités “inquiètes” pour le respect de la distanciation sociale

Au cours d’une conférence de presse animée ce mardi 30 juin à Conakry, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son homologue de l’Administration du territoire et de la Décentralisation se sont exprimés sur la marche du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) prévue le 8 juillet prochain sur l’autoroute Fidel Castro. A en croire ces responsables gouvernementaux, cette mobilisation annoncée par les opposants à un troisième mandat en Guinée inquiète les autorités car elle sera contraire aux mesures prises contre la propagation du COVID-19, notamment le non-respect de la distanciation sociale. Par conséquent, selon ces membres du gouvernement, il est inacceptable de tenir cette marche pendant cette période de pandémie due au nouveau coronavirus.

Bouréma Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, a déclaré : “Là où nous sommes en train de dire qu’il faut observer la distanciation sociale, je ne vois pas comment va se faire une marche, indépendamment d’ailleurs des mesures réglementaires que gèrent mesdames et messieurs les maires, les gouverneurs et les préfets par rapport à l’organisation d’une marche pacifique entre griffes. Donc pour le moment, nous ne parlons pas de marche, mais de resserrement des mesures barrières de sécurité sanitaire”.

Albert Damantang, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a de son côté indiqué qu’il serait impossible de respecter la distanciation sociale dans une manifestation de rue. “Nous avons vu dans certains pays, les manifestions de rue créent d’énormes problèmes. Nous espérons que la raison va l’emporter, que ceux qui prévoient de se livrer à ce genre d’activités vont revenir à de meilleurs sentiments. Parce qu’il y va de la sécurité publique“, a-t-il souligné.

Balla Yombouno