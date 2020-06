LUTTE CONTRE LE COVID-19 : un appel à écriture lancé

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Guinée, plusieurs acteurs sont à pieds d’œuvre et s’investissent ardemment pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Dans cette dynamique, les professionnels du livre ne sont pas en marge de la bataille contre le virus mortel. C’est ainsi que, l’Association Guinée Culture et l’édition Harmattan Guinée, ont décidé de lancer un appel à écriture dénommé ‘‘Le livre au service de la lutte contre la COVID-19’’. Du 1er juillet prochain, date requise pour l’ouverture des candidatures, au 31 juillet, date limite de réception des textes, les différents participants auront le choix des thèmes ou des sujets sur lesquels rédigés les textes mais qui soient forcément en rapport avec la pandémie du COVID-19.

Cette initiative en soutien aux auteurs et à la création, permettra d’immortaliser l’expérience vécue par les uns et les autres à travers un livre qui sera édité à cet effet.

Au final, seulement quinze textes seront retenus par le comité de sélection et seront édités sous la direction de Jean Luc Gregoire, directeur pays PNUD en Guinée et du professeur Alexandre Delamou, directeur du centre d’Excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles (CEA-PCMT) de l’UGANC et membre du conseil scientifique de riposte contre la COVID-19.

Interrogé sur les motivations qui ont conduit à la mise en place de ce projet, Sansy Kaba Diakité, de l’édition Harmattan Guinée, l’un des organisateurs, explique : « Ce concours est une manière pour les professionnels du livre de d’associer pour lutter contre le coronavirus. Tous ce qui n’est pas racontés est oubliés et comme si cela n’avait pas existé. Nous voulons profiter de cette période exceptionnelle pour écrire un ouvrage avec la participation de plusieurs auteurs pour expliquer l’expérience du Covid-19 », dit-il.

Pour la sélection des quinze textes les plus pertinents, un membre du jury sera mis en place et présidé par le professeur Georges Alfred Ki-Zerbo, représentant de l’OMS en Guinée.

Les quinze textes seront tous mentionnés dans un livre qui sera préfacé par Ydo Yao directeur régional de l’UNESCO.

Les auteurs des textes sélectionnés recevront des prix de la part de l’association du bureau régional de l’UNESCO, du PNUD, de l’OMS.

Pour les critères de participations, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

www.guinee.harmattan.fr

Ibrahima Kindi BARRY