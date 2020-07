MORISSANDA KOUYATE : « Il n’y a aucun verset du Coran sur les MGF »

Morissanda Kouyaté est notoirement connu pour son combat acharné contre les mutilations génitales féminines (MGF). Combat d’un écho tel que l’Organisation des Nations unies (ONU) vient de lui décerner le prix Nelson Mandela de cette année. Prix attribué tous les cinq ans à ceux et celles qui auront posé des actions et des œuvres dans le cadre de la paix, de la cohésion sociale, la sécurité, le bien-être et la santé. Et à l’occasion de la remise officielle et solennelle de ce prix, ce vendredi 17 juillet au siège de la Coordination du Système des Nations unies en Guinée, le Directeur exécutif du comité inter-africain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants, a délivré une véritable fatwa contre les MGF. En particulier, il a vigoureusement dénoncé l’absurdité qui consiste à trouver un lien cette pratique néfaste à la santé de la femme et la religion musulmane.

Extrait

« Les mutilations génitales féminines sont une absurdité. Il n’y a aucun verset du coran, ni aucun hadit du prophète sur les mutilations génitales féminine. J’ai été à la Mecque en 1999 et j’ai eu l’occasion de voir l’imam Al Subayi de la mosquée de Médine pour poser la question de savoir si les MGF étaient autorisées par l’Islam. Il m’a d’abord demandé ce que c’est les mutilations génitales féminines. Parce qu’il ne savait pas. Avec assez de pudeur et de prudence, je lui ai décrit la pratique. Il m’a tout de suite interrompu en disant, de quel pays êtes-vous ? Je n’ai pas voulu donner le nom de mon pays. Il alors dit ‘’SubhanaAllah, l’islam ne connait pas cette pratique ». Ainsi que vous le comprenez, il s’agit de la santé et du droit, de nos sœurs, de nos femmes, de nos filles et je souhaite que rien ne nous détourne de cela ».

Ibrahima Kindi BARRY