N’ZÉRÉKORÉ : les femmes vendeuses de poissons du marché Dorota dans la rue

Dans la commune urbaine de N’zérékoré, alors que des femmes proches des personnes interpellées suite aux violences survenues dans la ville à l’occasion du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars dernier manifestent devant la résidence du patriarche pour demander leur libération, les femmes vendeuses de poissons du marché Dorota se mobilisent, elles aussi, pour la libération d’une de leur interpellée hier lundi, pour une affaire de place dans ledit marché.

Dans leur réclamation, les femmes vendeuses de poissons prennent pour responsable le maire de la commune urbaine et demandent son départ. Selon Bintou Condé, c’est un problème de place qui oppose deux dames au marché Dorota. “Il y a une du nom de Mawatta Camara qui est venue installer son conteneur devant une autre qui s’appelle Saran Keita, vendeuse de poisson, sur injonction de la mairie. Suite à cette installation, Saran Keita est allée informer notre présidente. Quand celle-ci est venue lui dire d’enlever son conteneur là, elle a répondu qu’elle ne peut pas. C’est ainsi que le problème a été transporté à la chambre préfectorale de commerce. Les responsables de la chambre ont ordonné que le conteneur soit déplacé. Ce qui fut fait. Hier, ils se sont retrouvés pour discuter du problème du coup. Mais c’est une plainte qui vient contre Saran Keita pour l’arrêter et la conduire à la prison civile“, raconte-t-elle.

“Les autorités que nous avons ici ne nous aiment pas. Surtout le maire qui a été informé dès le début du problème ,il y a trois mois. Il n’a rien fait et aujourd’hui on incarcère notre camarade. Je dis haut et fort, les femmes vendeuses de poissons et d’ailleurs toutes les femmes de N’zérékoré ne veulent plus du maire. Parce que quand le dossier était à la chambre de commerce, on nous a fait savoir là-bas que c’est la mairie qui lui a ordonné d’installer son conteneur sur place“, ajoute Bintou Condé.

Accusé dans cette affaire, le maire de la commune urbaine de N’zérékoré donne sa version des faits. “C’est une femme qui est venue payer la quittance à notre niveau pour transformer sa petite table qu’elle a en conteneur à Dorota. Et quand elle a eu cette autorisation, elle est partie mettre son conteneur. Un autre groupe de femmes vendeuses de poissons s’est levé pour dire qu’il faut qu’elle enlève son conteneur. Ce groupe, au lieu de venir l’informer ou informer l’autorité communale, a pris son conteneur pour le jeter sur la route. C’est ainsi que la femme est allée se plaindre à la justice. Celle qui a été à l’origine de ça a été interpellée et mise en prison. Voilà pourquoi elles demandent la libération de leur camarade“, explique en substance Moriba Albert Délamou.

Par ailleurs, il reconnaît le rôle que joue la mairie dans la gestion des marchés. “C’est la commune qui gère le marché. Donc, tout ce qui va se passer au marché, on va dire que c’est le maire. Moi, j’assume parce que c’est nous qui gérons les marchés. Maintenant, elles veulent que le problème soit retiré de la justice. Nous leur demandons de faire un engagement pour laisser la femme installer son conteneur. Pour que le problème puisse prendre fin, elles doivent amener les sages comme garants. Comme ça, on prend leur engagement pour le remettre au procureur pour libérer leur camarade“, annonce-t-il.

Selon Moriba Albert Délamou, les négociations sont en cours pour regler le conflit entre les deux parties.