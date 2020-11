KANKAN/ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : grand engouement pour la santé communautaire

Share on Messenger

Démarré le 2 novembre dernier, le concours d’intégration dans les écoles professionnelles se poursuit dans la préfecture de Kankan. Ce mercredi, c’était au tour des candidats désireux de faire carrière dans la santé communautaire et dans les écoles nationales des postes et télécommunications de faire face aux épreuves théoriques, rapporte le correspondant du Djely basé en Haute-Guinée.

Dans la commune urbaine de Kankan, les filières professionnelles font désormais l’objet d’une grande convoitise. Nombreux sont ces jeunes filles et garçons, le plus souvent ayant connu l’échec scolaire, à se tourner vers la formation professionnelle, notamment la santé communautaire, l’école nationale des instituteurs, l’école nationale de l’agriculture et de l’élevage, considérée comme une seconde chance dans la professionnalisation.

A Kankan, ils 1 116 candidats à vouloir faire carrière comme agents de santé. Ils étaient ce mercredi face aux épreuves. Le délégué national de Kankan parle des dispositions prises par le département de l’Enseignement technique pour l’organisation de ce concours. « Les années antérieures, les écoles techniques privées tenaient leur concours sans que le département ne soit impliqué, mais cette année, il a lieu au même moment car le constat a révélé que ceux qui sortent de ces écoles avaient un niveau qui laissait à désirer. L’autre disposition reste le respect strict des mesures de barrières sanitaires pour éviter le COVID-19. Tous les candidats sont soumis au lavage des mains, le port des masques et autres mesures de distanciation physique édictées par les responsables » sanitaires, a indiqué Amara Kandé.

Et d’assurer : « Les écoles professionnelles ne doivent pas être les secondes opportunités pour les jeunes. Dans les pays développés, il y a plus de techniciens que de bureaucrates et ce sont eux qui permettent à ces pays d’être là où ils sont. Chez nous, c’est le contraire ; d’où le nombre incalculable de chômeurs » en Guinée.

Selon les responsables en charge de l’organisation de ce concours, il va se poursuivre jusqu’à la fin de cette semaine et les résultats pourraient être connus avant le 16 novembre prochain, date prévue pour la reprise des cours dans les écoles guinéennes.

Michel Yaradouno pour Ledjely.com