Malgré le démenti ferme fait par le gouvernement, l’invite faite à la Haute autorité de la communication (HAC) de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie et la menace de poursuites judiciaires contre les personnes responsables de la diffusion de ces « fausses informations », le site d’informations Guineenews, à l’origine des révélations sur de détournements de fonds publics de plus de 200 milliards de francs guinéens qui mettent à mal l’équipe gouvernementale actuelle, persiste et signe que ses révélations sont bel et bien fondées.

Interrogé ce matin dans l’émission Les Grandes Gueules, diffusée sur les antennes de Espace FM, Youssouf Boundou Sylla, le coordinateur général du premier site d’informations en Guinée et auteur de l’enquête qui ébranle l’équipe de Kassory Fofana, regrette la démarche du gouvernement qui œuvre, selon lui, à noyer le poisson à travers « un semblant de solidarité gouvernementale ». Notre confrère se dit serein et annonce également la publication bientôt d’autres révélations.

« Le président de la République, qui est garant de toutes les institutions est au courant. En bon politicien il s’assoit et écoute toutes les parties avant de trancher. Donc, ce qui est dit, tel que je l’ai écrit, je maintiens mes propos, les faits sont là, les lettres existent au niveau de l’administration publique. Les gens sont au courant, ils veulent juste noyer le poisson, et je ne suis pas prêt à m’engager dans un tel jeu, mais [je mets en garde] celui qui tente de s’attaquer à ma réputation ou à celle de mon site (…) Dans un État normal, avec un gouvernement responsable, on ouvrirait une enquête au lieu de se mettre à défendre l’indéfendable. Je me réjouis que Monsieur le Président de la République soit au courant de cette affaire et connaisse tous les tenants et aboutissants : ils sont là-bas, les ministres de la République qui ont été impliqué là-dans, ils ont été convoqués par le président de la République (…) Les gens qui sont en train de monter et descendre, un jour la vérité jaillira », a réagi Youssouf Boundou Sylla alors que le gouvernement a fermement rejeté les allégations de détournements de plus de 200 milliards de francs guinéens formulées par Guineenews contre la ministre Zenab Nabaya Dramé qui est également une membre influente du RPG/Arc-en-ciel, le parti du président Alpha Condé.

Affaire à suivre…

Hawa Bah