KANKAN : un élève tué dans un accident de la circulation

Le drame s’est produit dans la soirée de ce mercredi 23 juin 2021, aux environs de 18 heures, au quartier Kankancoura, secteur Bérékina, dans la commune urbaine de Kankan. La victime Fodé, la vingtaine et élève au lycée régional Almamy Samory Touré, a été percuté par un camion remorque immatriculé RC 5026 T.

Intervenant sur les antennes de Djoma Média Kankan, le chef secteur 3 de l’Energie où résidait la victime est succinctement revenu sur l’accident mortel. « Nous n’avons pas toutes les informations pour l’instant, mais le choc est très grand. Car c’est un jeune qui était très connu ici. Il était sur une moto KTM et quittait la commune rurale de Balandou pour le centre-ville de Kankan quand il a été percuté par un camion. Il a trouvé la mort sur place. On a demandé l’intervention des sapeurs-pompiers pour l’amener à la morgue, mais vu la gravité de l’accident, on l’a amené à Balandou où vivent ses parents et vers 21heure 30, on a prié sur le corps, avant de l’amener à sa dernière demeure », a déclaré Sidiki Kourouma.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com