EXPO 2020/J-100 : le ministre Gabriel Curtis dévoile les objectifs de la Guinée

Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la Guinée prendra part à l’exposition universelle ou Forum économique de Dubaï, sous le thème « connecter les esprits, construire le futur ». Ce vendredi 2 juillet 2021, le ministre en charge de l’Investissement et du Partenariat public-privé, commissaire général de l’Expo 2020, a expliqué aux médias les raisons de la participation Guinée à ce rendez-vous.

A l’étame de ses propos, le ministre Gabriel Curtis a rappelé que les expositions universelles ne sont pas des foires artisanales ni des foires commerciales. Mais plutôt des grands événements internationaux dont l’objectif est l’éducation du public, la promotion du progrès et la coopération. « La République de Guinée prendra part à la prochaine exposition universelle qui aura lieu à Dubaï. La Guinée participe aux expositions universelles depuis des décennies, mais pour la première fois, elle bénéficiera de son propre pavillon. Pour sa participation, notre pays sera dans le district ‘’Durabilité‘’ avec sous-thème ‘’Développement durable et renouvellement urbain axé sur l’eau’’ », a-t-il annoncé.

Avec 192 pays participants, un public international de 25 millions de visiteurs attendus et une superficie de 438ha, ce rendez-vous, selon le ministre Curtis, sera la plus grande exposition. « Le thème central de cette exposition est : ‘’Connecter les esprits, Construire le futur’’. Il est subdivisé en trois districts, chacun représentant une zone du site : Durabilité, Opportunité et Mobilité ».

Sur un pavillon de 200m2 d’exposition multimédia, la Guinée présentera l’impact sur l’eau, sa culture, son histoire, ses traditions, ses innovations et ses opportunités d’investissements. Des empires ancestraux aux arts, en passant par la biodiversité unique et aux sites touristiques magnifiques des quatre régions naturelles, le pavillon mettra en avant les plus belles facettes de la Guinée pour attirer davantage de touristes et d’investisseurs.

Plus loin, il a précisé que « l’objectif principal de la participation de la Guinée à cette exposition est tout d’abord d’améliorer la perception du pays, de promouvoir les investissements et les entreprises locales et d’inciter plus de visiteurs à venir en Guinée. Durant les six mois de l’expo, la Guinée fera la promotion des avantages compétitifs du pays auprès des 25 millions de visiteurs attendus dont cinq millions d’hommes d’affaires, des représentants des institutions économiques et commerciales ainsi que les acteurs du secteur privé et de la société civile des 192 pays participants ».

Pour une meilleure participation, la Guinée a orienté ses objectifs sur quatre axes majeurs :

Vulgariser les initiatives nationales de développement telles que Guinée vision 2040, le plan national de développement économique et social, la politique nationale de contenu local, etc. ; Initier la mise en œuvre d’une stratégie de marque nationale rayonnante (branding) sur la scène internationale pour améliorer la perception du pays ; Appuyer l’exécution des projets et innovations mis en œuvre pour le développement du pays ; Susciter l’intérêt des investisseurs et visiteurs à travers les opportunités économiques, notamment celles liées à l’eau, au tourisme, à l’agriculture, à la pisciculture, à l’énergie et au transport.

Balla Yombouno