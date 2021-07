CONSULTATIONS DIPLOMATIQUES : le ministre guinéen des Affaires étrangères échange avec son homologue angolais

En prélude à l’arrivée du président angolais, João Lourenço, ce jeudi 29 juillet à Conakry pour une visite de travail de quatre jours, le ministre guinéen des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger et son homologue Angolais, Téte Antonio, se sont entretenus. La rencontre d’échange sur les consultations politiques a eu ce jeudi, 29 juillet, dans un complexe hôtelier de la place.

Dans sa communication, le ministre Ibrahima Khalil Kaba a rappelé que l’histoire commune des peuples Angolais et Guinéens est riche d’enseignements. Rappeler cette histoire à des occasions comme celle-ci, contribue à l’approfondissement des relations bilatérales pour un avenir radieux des deux peuples: « la volonté de nos deux leaders de construire une Afrique libre, unie, prospère et stable nécessite une réelle coopération bilatérale dont les opportunités sont multiples et variées. Que ce soit dans les domaines des mines, de l’environnement, de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, de la diplomatie, la République de Guinée offre des véritables potentialités à explorer avec la République sœur d’Angola. Il convient ici d’encourager dans cette perspective, l’institutionnalisation des cadres juridiques appropriés, concrétisé par la signature d’accord cadre sectoriel …»

Pour sa part, le ministre des relations extérieures de la République d’Angola, Téte Antonio, a tenu à préciser que : « les relations amicales qui lient la Guinée à l’Angola remontent aux années que nous connaissons et cela nous permet de voir comment nous pouvons parvenir à la concrétisation des accords signés avec le feu président Ahmed Sékou Touré qui était un promoteur de panafricanisme et qui était un combattant inconditionnel… alors c’est une nécessité pour nous de nous rendre ici à Conakry. Quand nous prenons les accords que nous avons signé qui iront dans le cadre du renforcement des liens qui lient les deux pays, les accords que nous allons signer nous permettront de concrétiser tout ce que nous avons vu comme projet. Nous avons des bases solides et pour que cela puisse être rendu possible, il faut que la République sœur de la Guinée nous apporte ce soutien… Il est aussi important de souligner l’apport inconditionnel que votre pays, la Guinée nous a été dans les années précédentes et j’espère qu’ensemble nous parviendrons à atteindre l’objectif que nous nous sommes fixés… »

Selon nos informations, Alpha Condé et son hôte profiteront de leur rencontre à Conakry pour officialiser la mise en place de la Grande commission mixte de la coopération guinéo-angolaise. Plusieurs accords de coopération dans divers domaines d’activités seront signés à la faveur de cette visite officielle.

Balla Yombouno