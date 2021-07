FIN DU BEPC : réactions croisées de candidats à Kankan

Lancé il y a quatre jours, le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2021, a pris fin dans l’après-midi de ce jeudi 29 juillet 2021 en Guinée. A Kankan, c’est un sentiment de satisfaction qui domine la majorité des candidats rencontrés à la fin des épreuves.

Les examens nationaux se poursuivent en république de Guinée, après le Baccalauréat unique, le BEPC aussi vient de prendre fin au compte de l’année scolaire 2020- 2021. Dans les lycées Marien N’gouabi et 3 Avril, les candidats sont satisfaits du déroulement de l’examen. C’est le cas de Bernard Kamano, rencontré au lycée Marien N’gouabi : « Je suis satisfait de mon examen, tous les sujets qui sont venus étaient abordables. J’avais vu ces sujets avec mes répétiteurs de maison mais aussi en classe. J’ai toutes les chances d’être au lycée l’année prochaine ».

Mamadi Kourouma pense que les surveillants ont été sévères avec les candidats. « C’était trop difficile avec les surveillants, ils ne laissaient aucune chance de communiquer entre nous, ils ont été très méchants mais on se confie à Dieu ».

Sourires aux lèvres, Gnalen Traoré et Kamano Suzanne s’apprêtent déjà à acheter les fournitures scolaires pour le lycée : « On a tout fait et rien si ce n’est pas la volonté de Dieu qui puisse nous empêcher d’être au lycée, on a préparé ça depuis longtemps et nous allons bientôt commencer à nous préparer pour le lycée ».

Au niveau de la direction préfectorale de l’éducation, plusieurs candidats s’étaient donné rendez-vous dès après la dernière épreuve. Aux dires de ces candidats, ils n’auraient pas été enrôlés. Sur place, le processus d’enrôlement a lieu.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com