Deux membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, respectivement responsable des stratégies et planification, responsable des opérations du mouvement, séjournent actuellement en France auprès de leurs avocats pour suivre de près le dossier sur les exactions commises lors des manifestations de l’année dernière ; ainsi la plainte portée contre certains hauts cadres guinéens.

Ce jeudi 28 juillet, à l’occasion du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement guinéen s’est exprimé sur le sujet. Pour Tibou Kamara, « c’est le droit de chacun de porter plainte contre qui il veut pour la raison qu’il veut. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que la plainte va prospérer ».

Poursuivant, le ministre de l’Industrie et des PME a indiqué que « l’état de droit accorde des libertés et impose des responsabilités à chacun d’entre nous ». D’après lui, le gouvernement n’a pas de « commentaire particulier à faire » là-dessus. Car, « chacun est libre de porter plainte, chacun peut user de ses droits, mais il n’est pas évident ou inévitable que l’issue soit nécessairement celle qu’on attend ».

Et de conclure : « En tout cas nous, en tant que gouvernement, nous ne pensons pas avoir quelque chose à nous reprocher. Et en tant que dirigeants, nous avons la conscience tranquille parce que nous sommes au service de la Guinée et des Guinéens. Et je pense que la responsabilité exaltante expose à beaucoup de critiques et même à des soupçons parfois, mais nous l’assumons avec courage et avec le sentiment d’accomplir quelque chose d’essentiel pour le pays ».

Balla Yombouno