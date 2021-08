DÉVELOPPEMENT LOCAL : coup d’envoi de la 2ème édition du projet “Mali Vert”

Le projet “Mali vert” qui est à sa deuxième édition a été lancé ce mercredi dans la sous-préfecture de Madina Wora, à 40 km du centre ville de Mali, dans la région administrative de Labé, en Moyenne-Guinée. L’initiative est du Front pour le développement de Mali qui souhaite faire de la préfecture une ceinture verte où il est agréable de vivre. Ce en protégeant l’environnement.

Pour cette édition, quatre communes rurales (Madina Wora, Gayah, Touba et Lébékéré) sont concernées par les activités de reboisement, de dépistage de maladies et de formation. A Madina Wora où le lancement a eu lieu, la communauté a souscrit à l’initiative. Les activités ont débuté par la mise en terre de six plants dans la cour du siège de la sous-préfecture par les autorités locales. La maison des jeunes a par la suite accueilli la population et l’ONG pour une séance de sensibilisation axée sur la protection de l’environnement et la nécessité de l’union pour le développement de la préfecture de Mali.

Très heureux de l’appui du front, le maire Abdoulaye Diallo a félicité l’ONG pour son travail dans les communes de la préfecture de Mali. « Vous allez à travers ces formations être outillés pour embrasser le développement que vous voulez faire. Moi je me réjouis de ces opportunités. C’est déjà un atout pour la jeunesse… Au nom de toute la population de Madina Wora, nous nous réjouissons que Wora soit parmi les 1ères communes bénéficiaires et que ce soit le lancement ici aujourd’hui », a-t-il exprimé.

Quand au suivi des plants, les populations ont été mises à contribution pour pérenniser cette action. « Ce que nous avons préconisé, c’est que chaque famille vienne prendre des plants, s’engager à les planter et à les entretenir. Nous, nous allons faire le suivi. On ne va pas reboiser seulement, abandonner sur un terrain, non. Nous allons suivre pour que l’année prochaine, on fasse nous même notre évaluation et s’il y a des gens qui ont négligé et que ça n’a pas réussi, nous allons trouver des solutions », a expliqué Abdoulaye Diallo.

« L’objectif de ces actions c’est pour non seulement amener un changement de comportement mais aussi participer au développement de Mali. C’est ça notre objectif, notre crédo. Il y a ce que la population peut faire et il y a ce que l’Etat peut faire. Ce que la population peut faire, c’est la sensibilisation pour un changement de comportement afin de prévenir les maladies, faire le reboisement et le suivi, faire cette formation sur le leadership et l’entrepreneuriat jeune. Ça, la population peut le faire », a déclaré Mamadou Alimou Souaré, chargé de communication du front.

Au total, les quatre localités bénéficieront de 1 500 plants puis du dépistage de maladies comme l’hypertension et l’hypotension artérielle, ainsi que des formations sur le leadership et l’entrepreneuriat. Les activités de clôture de cette deuxième édition auront lieu à Gayah, à 20 km de Mali ce vendredi.

Élisabeth Zézé Guilavogui