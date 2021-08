KANKAN : le couvre-feu entre en vigueur ce jeudi

Dans la cité de Nabaya, ce n’est que ce jeudi que le couvre-feu entrera en vigueur. Réinstauré pour l’ensemble du pays dans le sillage du durcissement récent des mesures sanitaires consécutives à la flambée que connait la Covid-19 dans le pays, le couvre-feu n’était cependant pas encore appliqué à Kankan. Mais les autorités, à l’issue d’une rencontre qui a réuni ce jeudi l’ensemble des acteurs impliqués dans la prévention, promettent qu’il sera mis fin à cette exception à partir de ce soir. Elles promettent d’y veiller avec une extrême rigueur.

La rencontre de ce matin qui a duré plus d’une heure a réuni autour du gouverneur de la région administrative de Kankan, les chefs service, les tenanciers des bars, hôtels et motels, les agents de sécurité, les responsables religieux et les partenaires. « On devrait par principe le faire depuis le jour où le décret du président est tombé », admet subtilement Sadou Keïta. Avant de poursuivre, sur un ton empreint de fermeté : « mais à partir de ce jour, le couvre-feu entre en vigueur, j’insiste qu’à partir d’aujourd’hui, même un oiseau ne doit pas voler après 22 heures. Promettant d’y veiller avec efficacité et intransigeance, le gouverneur justifie cette dynamique de fermeté par le fait que le « citoyen lambda n’est pas conscient ».

Pour leur part, les autorités sanitaires de la région ont profité de la rencontre pour dévoiler le bilan du coronavirus à Kankan. Depuis la notification du premier cas en Guinée (mars 2020), indiquent-elles, 659 personnes ont été testées positives dont 578 sorties guéries et malheureusement 21 cas de décès.

Du côté des citoyens, on attend de voir si les promesses du gouverneur seront traduites en acte. D’autant qu’en ce concerne les mesures barrières, elles restent pour l’instant foulées au sol.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com