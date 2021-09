KAMSAR : des manifestantes barricadent les rues et immobilisent les trains minéraliers

Kamsar, un des poumons économiques du pays, vit au ralenti depuis ce mardi 31 août 2021. En cause, des femmes qui protestent contre le délestage électrique. Des protestataires qui, depuis hier donc dans les quartiers de la haute banlieue de la cité, barricadent toutes les rues, empêchant toute circulation routière. Conséquence, les trains qui drainent les minerais qui sont extraits dans la zone, sont eux aussi immobilisés.

C’est un citoyen qui, partant de Conakry, a informé la rédaction du Djely qu’il est depuis la nuit dernière bloqué au niveau du quartier de Kawass. « Je suis arrivé aux alentours de minuit, mais impossible de passer. La route est barrée », nous dit-il au téléphone. Lui arrachant littéralement le téléphone, un jeune précise qu’outre Kawass, les routes sont également barrées dans les quartiers de Kayenguissa et Madina Borboff. « Dans certains cas, les femmes ont installé les marmites à-même la chaussée pour symboliser le fait qu’en l’absence du courant, elles ont toutes les peines pour préparer les repas », souligne ce jeune.

De fait, susurre une source, le problème vient certainement du fait que les quartiers sont très inégalement desservis en courant électrique. « Il me semble en effet que des quartiers comme Bagataye et Filima ont le courant 4 jours sur 5. Or, c’est pratiquement l’inverse dans d’autres quartiers », confie notre source. Et si la cité de Kamsar elle-même n’est pas touchée par les protestations, les activités en sont néanmoins impactées. « Les voies ferrées étant barricadées, les trains notamment ceux de la CBG et de GAC sont à l’arrêt », nous confie un autre citoyen.

