GUINEE : les premières grandes mesures du CNRD

Progressivement, le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) assoit son pouvoir. Ainsi, après l’annonce de l’arrestation du président Alpha Condé, de la suspension de la constitution, de la dissolution du gouvernement et plus largement de toutes les institutions ainsi que la fermeture des frontières, les mutins via une circulaire lue dans la soirée à la télévision nationale, ont fait part de nouvelles mesures. De nouvelles mesures parmi lesquelles l’instauration d’un couvre-feu à partir de 20 heures. Et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les autres mesures sont, entre autres :

Les Gouverneurs sont remplacés par les Commandants militaires des régions ;

Les Préfets et les Sous-Préfets sont remplacés par des Commandants d’Unités ;

Les Secrétaires Généraux des Ministères doivent assurer la coordination des Ministères ;

Les anciens Présidents d’Institutions et les Ex Ministres sont convoqués à une réunion demain à 11H au palais du peuple ;

Les fonctionnaires sont appelés à reprendre le travail demain matin Lundi.

Balla Yombouno