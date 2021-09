GUINEE : le FNDC pour un « retour rapide à un processus démocratique »

Le Front national pour la démocratie et le développement (FNDC), lui aussi, pense que le putsch qui a renversé le président Alpha Condé ce dimanche 5 septembre 2021 est la conséquence d’une « obstination d’un troisième mandat en réalité rejeté par la majorité des Guinéens« , mais aussi d’une crise économique elle-même provoquée par « la dilapidation des ressources du pays à des fins d’achat de conscience et d’organisation de simulacre d’élections« . En outre, dans une déclaration signé de sa coordination nationale ainsi que des partis UFR, PEDN et MODEL, le FNDC dit se reconnaître dans les maux invoqués par le Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD). « Des maux que le FNDC a toujours dénoncés depuis la mobilisation de toutes les forces vives« . Ceci étant, le front anti-troisième mandat invite tous les acteurs aussi internes que ceux externes à œuvrer en faveur d’un « retour rapide à un processus démocratique à travers des élections libres, transparentes et inclusives« .

