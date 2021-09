TAKANA ZION : « La CEDEAO ne fait que des voyages inutiles »

Alors qu’une délégation de la CEDEAO est attendue ce vendredi 10 septembre 2021 en Guinée pour rencontrer la junte militaire au pouvoir (CNRD) dirigée par le lieutenant Colonel Mamady Doumbouya, Mohamed Mouctar Soumah dit ‘‘Takana Zion’’ voit en cette démarche de l’institution sous régionale comme une pratique de deux poids deux mesures. Il l’a fait savoir dans l’émission de nos confrères les ‘‘Grandes Gueules’’ de la radio Espace Fm.

Visiblement remonté contre l’arrivée de la CEDEAO, l’auteur de l’album ‘‘Human Supremacy’’ estime que cette dernière s’inscrit plutôt dans une ‘‘démarche inutile’’ alors qu’elle aurait pu intervenir et dissuader Alpha Condé d’abandonner son projet de troisième mandat. « La CEDEAO devrait avoir honte de venir aussi vite dans les pays et dire des choses qui n’ont pas de sens et sans fondement. Quand Alpha Condé était en train de violer les textes de la Guinée, la constitution de la Guinée, la CEDEAO ou l’Union africaine n’ont pas appelé à la sagesse d’Alpha Condé pour qu’il abandonne son projet de troisième mandat, et ça, ils ne l’ont pas fait. Ils ne faisaient que des voyages inutiles et ils venaient que pour nous amadouer. Aujourd’hui, ils veulent venir pour nous parler de coup d’Etat. Pour moi, je pense qu’il n’y a pas eu de coup d’Etat, on a juste mis la main sur un vieillard qui n’était plus capable mentalement, ni physiquement de diriger la Guinée », dénonce l’artiste.

Ibrahima Kindi BARRY