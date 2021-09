Transition en Guinée : Le GRIF exige la  participation des femmes au processus

Le Groupe de Réflexion et d’Influence des Femmes (GRIF) a fait sa toute première déclaration après le coup d’Etat du 5 septembre. Il prend acte du changement de régime et invite les nouvelles autorités à associer les femmes à la gestion de la transition enclenchée.

La Guinée étant dans un tournant décisif dans sa marche vers la démocratie, le GRIF revendique la pleine participation des femmes au processus de transition qui démarre dans le pays. « L’organisation apolitique de droit guinéen créée en 2019, lance un fervent appel, pour que les priorités des femmes guinéennes et leur voix soient entendues sur les questions complexes qui se poseront à la Guinée dans les prochaines semaines et mois : remise en marche du pays, réforme de la constitution, examen des institutions et des mécanismes de gouvernance, lors de la transition ».

En s’appuyant sur plusieurs recommandations et faits relatifs aux activités des femmes en général et de celles guinéennes en particulier, « Le GRIF revendique par la présente, le rôle crucial du leadership des femmes et leur place dans les instances de prise de décision ainsi que la prise en compte de leurs priorités dans tous les secteurs de la vie (politique, économique et sociale) de la nation ».

Tout en lançant un appel aux nouvelles autorités du pays, le groupe s’est engagé à contribuer à la mise en place d’une commission dédiée en vue d’actionner une veille sur les questions stratégiques sur l’Égalité Hommes- Femmes en République de Guinée, à contribuer à la mise en place d’outils et de mécanismes de veille pour faire de la parité Hommes-Femmes une réalité et de mettre à disposition une liste de profils féminins avec des compétences, expériences et expertises avérées dans divers secteurs d’activités.

Elisabeth Zézé Guilavogui