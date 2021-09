Guinée : Voici ce que les personnes vivant avec le handicap attendent du CNRD

Entamées depuis le 14 septembre, les consultations entre les nouvelles autorités et les forces vives de la nation se poursuivent au palais du peuple. Toutes les couches sinon la plupart rencontrent le comité national du rassemblement et du développement pour tenter de trouver des moyens pour sortir le pays de la léthargie. Un soulagement pour les personnes handicapées dit François Depavogui, président de la FEGUIPA à notre micro ce jeudi 16 septembre qui pense que ces rencontres seront utiles.

Atteint de la poliomyélite à l’âge de 7ans, Depavogui a perdu tôt l’usage de ses jambes. Il à toujours mener le combat sans relâche pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Il dit garde espoir. « On est resté longtemps marginalisé et privé de nos droits fondamentaux. On espère qu’avec cette nouvelle équipe à la tête du pays, nos droits seront enfin respectés », a t-il déclaré.

Ousmane Diané secrétaire général du comité national paralympique de Guinée a quant à lui, formulé des plaidoyers à l’endroit du CNRD. Confiant, il reste convaincu que ses requêtes seront prises en compte par les nouveaux dirigeants du pays. «On attend beaucoup du CNRD. Par ce qu’on dit souvent ce qui se fait sans nous est contre nous. Je les invite de faire comme le Mali où il y’a plus de deux personnes handicapées dans leur organe législatif », a exhorté

A voir l’acte que le colonel Mamady Doumbouya a posé ce mercredi face une femme handicapée au palais lors de sa rencontre avec la société civile, force est de croire que ces revendications seront prises en compte.

Mariama Ciré Diallo, ledjely.com