POLITIQUE : Aliou Bah du MODEL, dans le gouvernement de transition ?

Après la prise du pouvoir par le CNRD, des consultations nationales sont actuellement en cours. Des concertations qui devraient très vraisemblablement déboucher sur la composition d’un gouvernement d’union nationale pour conduire la transition. Justement, plusieurs acteurs de la société civile et de la classe politique, d’une façon ou d’une autre, manifestent leur disponibilité à pour faire partie de cette équipe gouvernementale. Qu’en est-il de Aliou Bah ?

Le président du Mouvement démocratique libéral (model), invité ce jeudi 16 septembre 2021 dans «On refait le monde », l’émission de débat de de Djoma fm, a levé le voile sur sa position si toutefois cette proposition lui était faite « À ce stade, cette possibilité ne sera pas écartée », assure le président du MoDel

Toutefois, Aliou Bah ajoute qu’il faut « traiter la question selon la façon dont elle se pose et son contenu ». Mais sur le principe, il est ok.

Interrogé également sur une possible suppression du multipartisme intégral en Guinée afin de régulariser et limiter le nombre de partis qui devront participer aux prochaines élections, Aliou Bah pense que cette question ne devrait pas être répondue par les autorités mais plutôt par le peuple car « Dans un pays, si par autorité, vous limitez le nombre de partis, vous faites de l’exclusion ». Il invite ainsi les nouvelles autorités à faire en sorte que « ce soit l’électorat qui détermine qui doit être un parti politique et qui ne doit pas l’être ».

Pour lui, la politique coûte très chère sur le plan humain, financier et logistique. « Si un parti politique va à deux ou trois compétitions et n’arrive pas à récolter des électeurs, il disparaîtra de lui-même ».

Aliou Nasterlin