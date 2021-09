DUBREKA : le colonel Doumbouya chez le Kountigui de la Basse Côte

Contrairement à Alpha Condé qui ces derniers temps accordaient moins d’importance à Elhadj Sékouna Soumah qui fut pourtant par le passé un allié à lui, le nouvel homme fort de la Guinée semble accorder du respect et de la considération au patriarche de la Basse Guinée. En témoigne sa présence ce vendredi 24 septembre 2021 au domicile du sage. Il s’agissait, dit-on, d’une visite de courtoisie.

En tout cas, le colonel Mamady Doumbouya aura mis la rencontre à profit pour échanger avec ce doyen. Et c’est avec dernier que le président du CNR s’est rendu au cimetière où l’ancien président de la Guinée, le général Lansana Conté, est inhumé pour se recueillir sur sa tombe.

Ce geste est plutôt symbolique et contraste avec ceux du précédent régime ces dernières années. Elhadj Sékouna Soumah l’a apprécié à sa juste valeur et a confié la Guinée au colonel Doumbouya. » Je te confie la Guinée et ses cadres, il faut respecter les sages et les chefs religieux. En ce qui concerne la CEDEAO, ne la calcule pas. C’est un syndicat, l’erreur d’un Guinéen sera corrigée par un autre guinéen….« , a déclaré Elhadj Sékouna Soumah.

TMBB Ledjely.com