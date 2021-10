Guinée: Le parti ULD commémore l’an 63 de l’indépendance

La Guinée a célébré ce samedi 02 octobre 2021, le 63éme anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. A l’occasion de cette fête, le parti de l’unité et la liberté pour le développement ( ULD) n’est pas resté en marge. Une fête a été organisée par la direction du parti à son siège à Sangoyah dans la commune de Matoto. Une occasion pour son président de rendre hommage aux héros Guinéens qui se sont battus pour cette indépendance.

Dans sa communication, le président du parti, Ibrahima Sory Camara, a donné justifié cette célébration en ces termes : « c’est une date historique, une date très importante pour le peuple de Guinée. C’est aussi l’occasion de se retrouver ensemble pour discuter de l’avenir du pays après 63 ans d’indépendance. Cette date nous rassemble parce qu’elle exalte nos libertés retrouvées et l’honneur à vos vaillants combattants qui se sont battus pour la liberté de la Guinée. Nous rendons hommage à ceux et à celles qui ont été au premier rang dans la lutte contre la pandémie… ».

Par ailleurs, le président du parti dit avoir pris acte du discours d’adresse à la nation tenu hier par le colonel Mamadi Doumbouya dans le cadre de la commémoration de cette journée: « Nous avons suivi avec intérêt le discours du président de la transition et nous prenons acte. Nous prions que les propositions faites par le CNRD soient respectées car ça y va dans l’intérêt de toute la nation pour que le pays sorte dans cette situation pour aller de l’avant. Depuis 2010 il y a eu l’instabilité politique dans notre et depuis cette date, le pays a enregistré 600 et quelques manifestations. Nous avons besoin aujourd’hui d’une réconciliation nationale, de la paix, la cohésion sociale ».

Pour terminer, il invite le peuple de Guinée particulièrement les femmes et les jeunes à l’union et à ses militants à plus de détermination pour « porter son parti plus haut afin que les Guinéens vivent désormais les réalités de leurs rêves ».

Balla Yombouno