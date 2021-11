TRANSITION : faut-il redouter un bras de fer avec la CEDEAO ?

La question peut relever d’une certaine paranoïa, aux yeux de certains. En effet, comment imaginer un bras de fer entre la Guinée et la CEDEAO, au lendemain d’un séjour du président de la Commission de l’instance sous-régionale, à l’issue duquel ce dernier a décerné un satisfécit pour les autorités guinéennes ? C’est vrai qu’à l’occasion de la conférence de presse qu’il a co-animée avec Morissanda Kouyaté, le chef de la diplomatie guinéenne, Jean-Claude Kassi Brou a clairement noté des « progrès » dans les actes jusqu’ici posés par le CNRD. Il a en outre indiqué que son institution était disposée à accompagner la transition guinéenne. Cependant, qu’on ne se leurre pas. Des frictions ne sont pas exclues. Et il y a des indices qui le laissent penser.

« La mission a également souhaité recevoir le chronogramme des actions prévues ». Au nombre de ces indices, il y a cette phrase qui se trouve insérée dans le communiqué ayant sanctionné le séjour du président de la Commission de la CEDEAO en Guinée, le week-end dernier. Certes, la nomination même au compte-gouttes des membres du gouvernement, est un progrès. La nomination d’un premier ministre civil, aussi. Au-delà, on peut même noter le consensus qu’il y a jusqu’ici eu autour des actions posées par la junte. Pour autant, il y a une inconnue majeure qui préoccupe l’organisation sous-régionale. C’est la durée de la Transition. Et ce n’est pas que la CEDEAO qui en est préoccupée. Le flou autour de cette question est vécu avec un certain agacement dans de nombreux états-majors politiques et d’instances de la société civile en Guinée. Et si le CNRD ne fait pas très vite face à cette interrogation, cela pourrait affecter la confiance dont il a jusqu’ici bénéficié de la part de l’opinion publique nationale, dans son ensemble.

D’autant que du côté des autorités, commencent à émerger des réflexes nationalistes qui ne sont pas pour rassurer. Loin de là. Si en effet, certains des propos tenus par Morissanda Kouyaté, le chef de la diplomatie guinéenne, à la cérémonie de sa prise de fonction, avaient été perçus comme une erreur de circonstance, il y a qu’en les répétant devant Jean-Claude Kassi Brou, il laisse entendre qu’il s’agit là de la position des autorités guinéennes au plus haut niveau. Rappelant que la Guinée est un « pays indépendant », le ministre des Affaires étrangères, à l’occasion de la conférence de presse co-animée avec le président de la Commission de la CEDEAO, a notamment déclaré : « C’est à nous de proposer quelque chose et on nous accompagne ». Il a même ajouté : « Ils sont prêts à nous assister, mais c’est à nous de prendre l’initiative ». Et pour comprendre ces propos, il convient de rappeler qu’à sa prise de fonction, il avait notamment lancé : « la Transition n’est pas à négocier ». Relevant au passage que la Guinée, qui a acquis l’indépendance dans les conditions que l’on sait, est singulière en matière de diplomatie.

A l’arrivée, nous avons donc d’un côté la CEDEAO qui, quoi que subtilement et avec une finesse dont seule la diplomatie a le secret, demande à disposer du « chronogramme des actions ». De l’autre, la Guinée dont les autorités, comme cela a souvent été le cas, bandent les muscles et refusent de se laisser dicter les choses par l’extérieur. Ce, parce qu’à l’instar du ministre délégué à la Défense, elles comptent sur la légitimé du coup d’Etat du 5 septembre 2021. Si dans un tel contexte, le contenu du communiqué issu du sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO du 7 novembre prochain, était moins flatteur à l’égard de la Guinée, cela ne devrait point surprendre.

Boubacar Sanso BARRY