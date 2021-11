MINISTERE DE L’URBANISME… : Ousmane Gaoual prend de nouvelles mesures

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Ousmane Gaoual Diallo est manifestement engagé à mettre fin aux conflits fonciers et domaniaux. Le nouveau ministre anciennement opposé à l’ex président Alpha Condé, met en avant le non-respect de l’article 11 du code foncier et domanial en Guinée. Pour faire valoir l’autorité de l’Etat, le ministre a rendu public un communiqué dont le Ledjely.com détient copie sur l’interdiction de procéder à la vente de tout immeuble [bâtit ou non bâtit] n’ayant pas fait l’objet d’aucune immatriculation au livre foncier de la conservation de la nature.

KINDI