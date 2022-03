DRAME DE KOUNSITEL : le PM dément le porte-parole du gouvernement sur le bilan

De l’éboulement survenu sur le site minier de Kounsitel, dans la préfecture de Gaoual, le 1er mars 2022, le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, avait dressé un bilan de 18 morts et une dizaine de blessés. Eh bien, le Premier ministre, Mohamed Béavogui, dans un communiqué partagé à la presse dans la soirée de ce lundi 7 mars 2022, revoit le même bilan à 11 morts et 10 blessés. Soit en moins d’une semaine, une différence de sept victimes entre les deux bilans. Quel est l’authentique des deux, a-t-on envie de se demander.

Avec une si flagrante contradiction entre les données fournies par des acteurs de premier plan d’un même gouvernement, les spéculations ne peuvent jamais être exclues. En effet, certains pourraient y voir une volonté du gouvernement de minimiser l’ampleur du drame en sous-évaluant le nombre de victimes. D’autant qu’il est possible que certaines de ces victimes aient été ensevelies dans les galeries. Mais d’autres pourraient tout aussi retorquer qu’en réalité, c’est le porte-parole du gouvernement qui est allé trop vite en besogne, sans avoir pris le soin de mettre suffisamment de rigueur dans la vérification des données à lui fournies.

Dans tous les cas, on peut en conclure que la communication gouvernementale baigne dans une certaine cacophonie. Et que toutes les sorties ne font pas nécessairement l’objet de débat et de validation. Or, justement, à propos d’un sujet aussi sensible que celui dont il est ici question, il aurait fallu qu’il y ait un minimum de consensus au sein du gouvernement avant toute communication officielle.

Ledjely.com