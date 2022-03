TRANSITION : Ablogui recense et met en observation 126 promesses

Se livrant à un travail de fourmi, l’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) a recensé des discours du colonel Mamadi Doumbouya et de la feuille de route du premier ministre, un total de 126 promesses, qu’elle met en observation en vue d’évaluer leur mise en œuvre progressive. 126 promesses répertoriées dans 18 secteurs et regroupées en 8 axes. Pour permettre aux citoyens de suivre donc leur mise en œuvre, l’association se sert de sa plateforme Lahidi dont elle dédie une fenêtre spéciale à la Transition.

Le rapport contenant les données condensées qu’Ablogui a présenté ce mercredi 16 mars 2022 à la Maison de la presse de Kipé, se veut un outil d’accompagnement de la transition dont la vocation est d’aider à une « pression citoyenne bienveillante sans pour autant être un rapport d’évaluation ». A en croire Mamoudou Baro Condé, responsable de la collecte des données du projet, ce sont les premières déclarations de la junte suscitant assez d’espoir et l’adhésion des populations qui ont poussé son association à mettre sur pied transition.lahidi.org. Lui et ses compagnons ont en effet estimé qu’il « est important d’ouvrir une fenêtre exceptionnelle du projet Lahidi sur la transition ». Certes, ils ne veulent pas déroger au principe qui voudrait que le projet Lahidi soit uniquement réservé au président démocratiquement élu. Mais en raison de l’importance qu’il y a à suivre les promesses du président de la Transition et de son gouvernement, ils ont ouvert cette fenêtre spéciale. Et dans le cas d’espèce, « pour suivre les promesses du président de la transition et de son gouvernement, Lahidi a exploité les données issues principalement de six documents de la transition », explique Baro Condé.

Dans le détail, 23 engagements sont issus de la charte de la transition, 2 engagements du discours d’investiture du président de la transition, 8 de son discours du 6 septembre 2021, 4 de son discours du 1er novembre 2021, 13 de ses discours lors des concertations nationales avec les forces vives et 76 de la feuille de route du Gouvernement du premier ministre Mohamed Béavogui. Soit donc, un total de 126 promesses.

A la différence de la plateforme-mère Lahidi, la fenêtre dédiée à la Transition n’a pas de chronomètre permettant de décrire le temps écoulé dans le mandat. Le classement ne se fait pas non plus cette fois par secteur, mais par axe. Avec 5 axes pour le CNRD et 3 pour le premier ministre. « En lieu et place du temps écoulé du mandat du président de la République, nous proposons sur Lahidi transition un décompte du temps depuis la prise du pouvoir par le CNRD… Habituellement, Lahidi fait un classement sectoriel des promesses… cette fois-ci nous avons priorisé sur la plate-forme les axes de la transition », précise à ce sujet Mamoudou Baro Condé.

Prenant la parole, Mamadou Alpha Diallo, président de Ablogui a noté qu’en fonction des secteurs, les promesses se répartissent en 28 engagements dans le secteur de l’administration publique, 22 dans le secteur de l’économie, 14 dans celui de la justice, 12 dans les mines, …et c’est le sport (l’agriculture aussi) qui est le plus mal loti avec seulement 2 engagements se rapportant à la tenue de la CAN en Guinée, en 2025.

Mamadou Alpha Diallo en profite pour formuler un plaidoyer en faveur de la mise à disposition du cadre logique élaboré par le premier ministre. Un document qui, selon le président de l’Ablogui facilitera le travail de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des différents engagements. « Nous pensons qu’avoir accès à un tel document nous permet de voir un peu l’objectif que le gouvernement s’était fixé de façon très précise et donc, à partir de là, évaluer le niveau de réalisation de ces promesses », dit-il. De passage, il rappelle que l’objectif, c’est qu’à la fin de la fin de la Transition, son association puisse mettre à disposition « un outil complet qui permet aux citoyens de voir l’ensemble des promesses qui sont dans ce rapport et qui ont été réalisées. Ceux qui ne pourront pas être réalisées, il y aura une explication ».

Elisabeth Zézé Guilavogui