POLITIQUE : Les NFD donnent des nouvelles de Mouctar Diallo

Chers compatriotes,

Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de Docteur Mouctar Diallo, Président de notre parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) et de vous inquiéter de son silence depuis sa démission du gouvernement, en janvier 2021. Nous vous en remercions.

Ne pouvant vous répondre tous individuellement, nous voulons par ce message, vous rassurer qu’il va bien. Il est en mission à l’étranger et suit, avec intérêt, l’actualité sociopolitique dans notre pays. Le parti NFD participe à l’animation de la vie nationale et se renforce, sans bruit.

Le parcours du Président de NFD ne peut pas l’autoriser à renoncer au combat. En effet, Docteur Mouctar Diallo a commencé à lutter pour l’instauration de la démocratie en Guinée alors qu’il n’était qu’un collégien de 15 ans, au sein du Mouvement estudiantin, au début des années 1990. Il faisait alors face à un régime militaire puissant et répressif. A l’époque, il n’y avait ni médias libres ni réseaux sociaux pour relayer les graves violations de droits et libertés fondamentaux.

Au-delà de son combat pour la démocratie, le Président Docteur Mouctar Diallo a obtenu des résultats sectoriels tangibles dans ses différentes fonctions ministérielles et législatives.

Le Président Mouctar Diallo fait aussi œuvre utile, sans propagande. On peut citer entre autres : la construction d’une centaine de forages pour les populations en manque d’eau, la construction et la rénovation d’écoles, de Centres de santé, de mosquées, de routes, de cimetières, etc.

Le Président Docteur Mouctar Diallo a aussi aidé des centaines de jeunes à obtenir de l’emploi, permis à des centaines d’autres à bénéficier de formations et d’opportunités pour leur autonomisation, soutenu des jeunes et femmes en difficulté, contribué à faire libérer des dizaines de personnes emprisonnées et porté assistance à de nombreuses familles en difficultés dont certaines déguerpies de leurs habitations, etc.

Dr Mouctar Diallo a toujours œuvré pour la paix et l’unité nationale. Même quand nous sommes directement victimes de la violence, il prône la non-violence. Quand nos adversaires nous ont attaqués lors de la dernière élection présidentielle, nos sièges saccagés et nos militants blessés, il a demandé à ses partisans de ne pas répliquer. Et même quand certains de nos agresseurs ont été arrêtés par les forces de l’ordre, il a demandé leur libération.

Dr Mouctar Diallo, enseignant depuis 2003, a contribué à la formation de milliers de Guinéens qui sont aujourd’hui dans tous les compartiments de la vie nationale. En plus, il a ouvert une école privée non seulement pour contribuer à l’éducation des Guinéens, mais aussi pour créer de l’emploi.

Chers compatriotes, de 1990 à nos jours, le Président Mouctar Diallo a renoncé à plusieurs opportunités en Guinée et à l’étranger, et a exposé plusieurs fois sa vie dans le combat collectif pour la démocratie et le développement de notre chère Guinée.

Notre parti, Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) est fier de son Président Docteur Mouctar Diallo et assume avec lui tout son parcours. Heureusement que la majorité des Guinéens, de tous les horizons, lui fait confiance.

Chers compatriotes, nous vous rassurons que l’engagement du Président Mouctar Diallo, pour une Guinée paisible, unie, juste, démocratique et prospère, est et demeurera infaillible.

Le combat continue et le meilleur est à venir !

Que Dieu vous bénisse.

Conakry, le 7 Mars 2022.

La Cellule de Communication de NFD.