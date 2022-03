LOYERS CHERS : des citoyens se réjouissent de la décision du gouvernement

Fini la fixation fantaisiste de l’avance du loyer pour les locations à usage d’habitation en Guinée. Désormais, le gouvernement décide de fixer « la limitation à trois mois de loyer d’avance à verser aux propriétaires pour les locations à usage d’habitation ». Cette décision annoncée ce jeudi lors du Conseil des ministres sonne comme une délivrance pour de nombteux citoyens.

Ce jeune enseignant, nouvellement marié, après avoir passé 8 mois à la recherche d’un toit pour faute d’avance élevée réclamée par les concessionnaires, se rejouit. « Cela fait huit mois que je suis à la recherche d´une maison. Tu peux avoir une maison, on te demande un an six mois d’avance à payer pour une chambre, salon et douche interne, moins la caution du démarcheur. Si vous payez les 18 millions au concessionnaire et vous payez également 2 mois de caution au démarcheur ce qui vous fait les vingt millions. Donc, c’est un soulagement pour nous d’attendre le gouvernement sur cette question de caution », a expliqué Maurice Laureince Telliano.

Comme Maurice Laureince Tolno, beaucoup d’autres citoyens sont confrontés à la même réalité. « Aujourd’hui, les loyers sont très chers, ils demandent un an six mois d’avance. Si le gouvernement décide que l’avance soit à trois mois, c’est un soulagement pour nous. C’est une occasion pour les jeunes qui veulent se prendre en charge de le faire », s’est-il rejouit de son côté.

En plus du problème de l’avance réclamée par les proprietaires de maisons qui se chiffre le plus souvent à plusieurs millions, les populations sont également confrontées à la cherté du loyer. Un fait qui ne laisse pas indifférent ces citoyens. « Comment on peut louer une maison de deux chambres, un salon de surcroit construite dans les années 90 à deux millions cinq-cent mille. Il faudrait que le gouvernement catégorise les types de maisons qu’on doit payer à deux millions cinq-cent mille et celles qu’on doit payer à un million », propose Maurice Laureince Telliano.

Pour que la décision soit appliquée, Amadou Tidjane Diallo, l’initiateur du la pétition « Tous contre le loyer cher » appelle le gouvernement à sensibiliser les concessionnaires. « On demande à l’État d’appeler toutes les parties prenantes pour qu’on puisse sensibiliser nos concitoyens. Ce sont les maisons qu’on paye à nos citoyens, ces personnes payent des taxes à l’État. Mais ils n’ont pas droit de fixer à leur tour des avances exagérées », a-t-il suggéré au gouvernement.

Avec une telle décision, le gouvernement de transition entend faire face à la vie chère, notamment dans le secteur de l’immobilier considéré comme l’un des problèmes cruciaux pour les citoyens guinéens et plus particulièrement pour les habitants de Conakry.

Lamine Kaba