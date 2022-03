Santé/Guinée : vers le lancement de la campagne « en marche vers Kigali »

En prélude au lancement officiel de la campagne « en marche vers Kigali », ce jeudi 31 mars 2021, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers les Programmes nationaux de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées (MTN), a animé hier une conférence de presse pour informer l’opinion de l’intégration de certaines activités de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées.

Pour Naby Baldé, directeur national de l’épidémiologie et de la lutte contre la maladie, cette intégration a pour but d’améliorer la performance du système de santé guinéen par la consolidation des acquis et le maintien des bonnes pratiques. « Comme vous le savez, en fédérant les efforts, nous pouvons facilement atteindre nos objectifs dans un temps de record limité et en minimisant surtout les coûts », a-t-il expliqué.

Les activités concernées par cette intégration sont la supervision semestrielle conjointe, la revue trimestrielle des données et le couplage de la campagne « zéro palu, je m’engage » et la campagne « en marche vers Kigali ».

Dr Mamadou Camara, coordinateur par intérim des maladies tropicales négligées en Guinée, se dit très ravi de cette initiative : « Quand nous partons sur le terrain, nous partons en rang dispersé. Aujourd’hui, je suis très content qu’on ait cette vision d’intégration des activités. Je souhaite vivement que nous ayons la force nécessaire de poursuivre et de continuer dans le sens de cette intégration qui peut être bénéfique pour les malades, qui seront moins fatigués. Nous ministère de la Santé, nous allons mutualiser les moyens que nous recevons ».

Balla Yombouno