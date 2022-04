Pour le Ramadan, la course vers les « habits de prière » est lancée !

Le mois de Ramadan de l’année 2022 a débuté ce samedi 02 avril en Guinée, tout comme dans plusieurs pays à travers le monde. Le jeûne de ce mois est l’un des cinq piliers de l’islam. Il correspond au 9e mois du calendrier musulman. Qui parle de ramadan, parle forcément de changement vestimentaire chez de nombreux musulmans, plus particulièrement chez la couche féminine. Et au marché de Madina, le plus grand du pays, la course aux robes de prière est lancée.

Il est 11h45, ce samedi, et le grand marché de Madina rejette du monde, en ce premier jour du Ramadan. Filles comme garçons, chacun se dirige vers les vendeurs et vendeuses de vêtements de prière. Une course qui occasionne la hausse des prix des robes pour les femmes. « Ces robes se négocient entre 40 000 et 90 000 francs guinéens aujourd’hui. Pourtant, on pouvait avoir ça même à 35 000 francs avant le début du mois du Ramadan », a confié au Djely une cliente venue chercher une robe.

La convoitise de ces robes de friperies devenues populaires chez les dames s’explique par le fait de leurs « garanties et longévités », dit un interlocuteur.

Pas que les femmes, les hommes aussi ne sont pas en marge de cette course effrénée vers les habits. Eux courent vers les boubous. S’ils sont perceptibles à chaque coin dans le grand marché, en ce début du mois saint, par contre leurs prix ne font pas l’unanimité chez les clients. « C’est cher aujourd’hui mais on est obligés d’acheter au moins pour prier », dit un jeune croisé sur un pont menant au grand marché de Madina.

N’Famoussa Siby