Voici la première réaction de Kassory Fofana après ses convocations

Au terme de sa deuxième d’audition à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a regagné son domicile en début. Toutefois, il doit revenir demain mercredi pour la suite de l’audition.

C’est sa page Facebook que l’ancien Chef du gouvernement a choisi pour sa première réaction sur ces deux jours d’audition. Ibrahima Kassory Fofana a dans une publication remercié les militants du RPG/Arc-en-ciel pour, selon lui, leur mobilisation.

« Responsables, militantes, militants et sympathisants de notre grand parti le RPG/Arc-en-ciel, votre mobilisation auprès de mes collaborateurs, ma famille et moi depuis hier suite à une série de convocations, témoigne de votre attachement aux valeurs de justice et de solidarité. Tout en vous réitérant ma reconnaissance, je vous invite à privilégier toute démarche pacifique comme nous l’enseigne notre Guide et Champion Professeur Alpha Condé et cela en toute circonstance », a-t-il écrit.

Balla Yombouno