Diabaty Doré invite les autorités de la transition à communiquer sur l’inculpation de Kassory Fofana et Cie

Kassory Fofana et trois de ses ministres ont passé leur première nuit à la Maison centrale, suite au mandat de dépôt décerné à leur encontre hier mercredi 06 avril 2022. Poursuivis pour malversation financière et plusieurs autres chefs d’inculpations, leur détention ne fait pas pour autant l’unanimité au sein de la classe politique guinéenne. C’est le cas de Diabaty Doré, président du RPR et membre de l’ANAD, qui déplore surtout le mode opératoire.

Pour lui, quand on eu la chance de servir le pays, on doit répondre de notre gestion, mais dans le cas de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et ses ministres, la manière laisse à désirer. « Je pense bien qu’il ne faudrait pas d’abord envoyer les gens en prison. Il fallait attendre la fin de la procédure, c’est-à-dire le jugement. On apprend que le lundi, ils seront devant les juges pour le jugement. Il fallait attendre et les mettre sous contrôle judiciaire. Après le jugement, s’ils sont coupables, ils rendent compte (…) S’ils ont des biens, des comptes… qu’on voit ce qu’ils ont fait comme détournement. Il faut que le CNRD et la CRIEF communiquent, c’est extrêmement important », a-t-il déclaré.

Diabaty Doré estime que ce « manque » de communication prouve à suffisance que le CNRD veut prendre du temps par rapport à la durée de la transition. « Sinon aujourd’hui, assure-t-il, on ne peut pas créer de bruits autour de ça. Mais tout ça là, c’est pour faire croire à l’opinion nationale et internationale, qu’on a commencé à mettre la main sur les bandits à col blanc. Mais, aujourd’hui, la classe politique est pressée » à en finir avec cette transition.

Elisabeth Zézé Guilavogui